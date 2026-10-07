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Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'a yardım eli: Danilo Şef iş teklif etti

Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'a yardım eli: Danilo Şef iş teklif etti

7.10.2026 16:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'a yardım eli: Danilo Şef iş teklif etti

Müge Anlı’nın programında biyolojik babasını arayan ve talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid Yorulmaz’a ünlü şef Danilo Zanna’dan anlamlı bir destek geldi. Zanna, İzmir'de açacağı yeni restoranında genç adama iş imkânı sunacağını açıkladı.
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Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’nın programında biyolojik babasını arayan ve talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid Yorulmaz’ın hikayesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Genç adam, bir yandan kök hücre nakli için uygun ilik beklerken diğer yandan gerçek babasına ulaşmaya çalışıyor. Yıllarca kendisini büyüten kişinin biyolojik babası olmadığını DNA testiyle öğrenen Yorulmaz’ın arayışı sürüyor.

TEDAVİ İÇİN UYGUN İLİK ARANIYOR

Talasemi hastalığıyla mücadele eden Hamid Yorulmaz’ın en büyük önceliği sağlığına kavuşabilmek için uygun donörün bulunması. Biyolojik babasını bulma çabasının yanı sıra tedavi sürecinin devam edebilmesi için kök hücre nakline ihtiyaç duyan genç adam, hayırseverlerden ve yetkililerden gelecek umutlu haberleri bekliyor.

DANİLO ZANNA'DAN ANLAMLI TEKLİF

Hamid’in yaşadığı zorlu süreci televizyon ekranlarından takip eden ünlü şef Danilo Zanna, genç adama destek olmak amacıyla harekete geçti. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Zanna’nın Hamid’e iş teklifinde bulunduğunu duyurdu. İzmir’in Balçova ilçesinde açmayı planladığı yeni restoranında genç adama çalışma fırsatı vermek isteyen Zanna, "Hamid gelsin, isterse yanımda çalışsın" ifadeleriyle desteğini iletti.

İlgili Konular: #Müge Anlı

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