Devlet Tiyatroları'nın usta sanatçısı, sinema ve televizyon projelerinde de rol alan Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Münir Canar kimdir, kaç yaşında? Münir Canar neden öldü? Münir Canar dizi ve filmleri...

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 22 Nisan 1945'te Ankara'da doğdu.

Eğitim ve Tiyatro Kariyeri

Münir Canar, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden 1967 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı. Birçok tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

1983-1984 döneminde "Kanlı Nigar" adlı oyundaki çalışmasıyla İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2014 yılında ise Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri kapsamında "Sanat Kurumu Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalışmaları

Ortaoyununun günümüzdeki önemli temsilcilerinden biri olan Münir Canar, başta Devlet Tiyatroları bölgeleri olmak üzere birçok yerde "Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Ortaoyunu Tekniği" üzerine atölye çalışmaları düzenledi.

UNIMA (Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği) ve ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) üyesidir.

Akademik Çalışmaları

Münir Canar, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görevini sürdürürken Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde Geleneksel Türk Tiyatrosu derslerine girdi.

Halen Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak kişisel çalışmalarını sürdürürken, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nde Tiyatro ve Şan-Opera Şarkıcılığı Anasanat dallarında "ses ve konuşma teknikleri, fonetik, sahne (oyunculuk)" derslerinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tiyatro Oyunları

Münir Canar'ın yer aldığı tiyatro çalışmaları arasında "Geçmiş Zaman Olur Ki", "Leblebici Horhor", "Macun Hokkası", "Sokrates'in Savunması" ve "Kanlı Nigar" bulunmaktadır.

"Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunda yazar ve yönetmen, "Leblebici Horhor" ve "Macun Hokkası" oyunlarında yönetmen, "Sokrates'in Savunması" oyununda Korobaşı, "Kanlı Nigar" oyununda ise yönetmen olarak görev aldı.

Televizyon ve Sinema Çalışmaları

Münir Canar, 1974'ten günümüze kadar "Kaynanalar", "Beybaba", "Yalancı Karım", "Fırtına", "Servet Avcısı" ve "Türkan" gibi birçok televizyon projesinde yer aldı. Çeşitli televizyon yapımlarında ve dizilerde oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yazar olarak çalıştı.

Oyuncu olarak "Eyvah Eyvah" filminde Yakup, "Meddah" filminde Aziz ve "Kaynanalar" televizyon dizisinde Kerim karakterini canlandırdı. 2011 yılında "Al Yazmalım" adlı televizyon dizisinde Hikmet karakteriyle üç bölüm yer aldı.

2000 yılından itibaren kişisel çalışmalarının yanı sıra kendi kurduğu şirket bünyesinde danışmanlık, yapımcılık, yönetmenlik ve stüdyo hizmetleri verdi. 2010 yılında Devlet Tiyatroları ailesine katıldı.

Münir Canar'ın Ödülleri

1983-1984: İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü

İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü 2014: Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri "Sanat Kurumu Hizmet Ödülü"

MÜNİR CANAR NEDEN ÖLDÜ?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Münir Canar'ın 81 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun değerli isimlerinden, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçı ve hoca Münir Canar'ın vefatından duyulan üzüntü ifade edildi.