2017 yılında Bodrum'da yeğeniyle bir teknede çekilen uygunsuz görüntülerinin magazin basınına yansımasıyla büyük bir tepki toplayan Başoğlu'nun televizyon kariyeri aniden noktalanmıştı. Başoğlu'nun kariyerine nasıl devam ettiği ise merak konusu olmuştu. Peki, Murat Başoğlu kimdir? Murat Başoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 28 Mayıs 1968 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

MURAT BAŞOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

1993 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Başoğlu, Şebnem Dönmez'le birlikte sunduğu Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanındı. Daha sonra çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir. "Benzemez Kimse Sana" programının 3 defa sunuculuğunu yapmıştır. 2015 yılında Çilek Kokusu adlı dizide rol almıştır.

MURAT BAŞOĞLU'NUN KARİYERİ NEDEN BİTTİ?

2017 yılında öz yeğeni ile ensest ilişki yaşadığının ortaya çıkması magazin basınında ve Türkiye'de bomba etkisi yarattı, uzun bir süre konuşuldu. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ''hayasızca davranmak'' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Skandalın ardından hiçbir yapımda yer almadı ve kariyeri sona erdi.