Mustafa Akgül Özgür Yazılım 2023 Yaz Kampı başlıyor!
Linux Kullanıcıları Derneği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğiyle yapılan Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı, 25 Ağustos’ta başlayacak. Linux ve Özgür yazılıma ilgi duyan herkes, 10 gün boyunca kampta verilen eğitimlere ücretsiz katılabilecek.
Üretmeyi ve paylaşmayı temel alan “özgür yazılım” felsefesinin Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla, Linux Kullanıcılar Derneği tarafından 2010 yılından bu yana organize edilen Özgür Yazılım Kampı’nda, sadece GNU/Linux sistemi değil, birçok özgür yazılım, alanında uzman gönüllü eğitmenler tarafından anlatılıyor.
2018 yılından bu yana, Türkiye’de özgür yazılımın yaygınlaşması için büyük emeği bulunan merhum Doç. Dr. Mustafa Akgül’ün adıyla anılan Özgür Yazılım Kampı ile yazılımın sınırlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.
Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların yanı sıra, üniversite öğrencilerinin de katılabileceği kampta, bu yıl da pek çok önemli başlıkta eğitim verilecek.
Aşağıdaki listede 2023 yılı eğitimleri yer alıyor:
- GNU/Linux Sistem Yönetimi
- Golang 101 Eğitimi
- Blockchain 101
- Linux on Arm
- Ağ Yönetimine Giriş
- R ile Veri Görselleştirme
- Flutter ile Uygulama Geliştirmeye Giriş
- Python & Qt: Temel Programlama ve Uygulama Geliştirme
- Laravel ile Full-Stack Development
- PHP ile Web Programlamaya Giriş
- Veri Bilimine Giriş ve Python Programlama
- Özgür Yazılımlarla Pratik Harita Yapımı (OpenStreetMap)
Farklı alanlarda, farklı bilgi düzeylerine hitap eden paralel sınıflarda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım ücretsiz olacak. Katılımcılar yalnızca, kendi yol, konaklama ve yemek masraflarını karşılayacak.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 25 Ağustos’ta başlayacak olan Mustafa Akgül Yaz Kampı, 3 Eylül’de sona erecek.
Kampa başvurular https://kayit.linux.org.tr adresi üzerinden yapılıyor..
Eğitim detayları için https://kamp.linux.org.tr/2023-yaz/ bağlantı adresini ziyaret edebilirsiniz.
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