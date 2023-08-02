Mustafa Akgül Özgür Yazılım 2023 Yaz Kampı başlıyor!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:44

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:44

Üretmeyi ve paylaşmayı temel alan “özgür yazılım” felsefesinin Türkiye’de geliştirilmesi amacıyla, Linux Kullanıcılar Derneği tarafından 2010 yılından bu yana organize edilen Özgür Yazılım Kampı’nda, sadece GNU/Linux sistemi değil, birçok özgür yazılım, alanında uzman gönüllü eğitmenler tarafından anlatılıyor.

2018 yılından bu yana, Türkiye’de özgür yazılımın yaygınlaşması için büyük emeği bulunan merhum Doç. Dr. Mustafa Akgül’ün adıyla anılan Özgür Yazılım Kampı ile yazılımın sınırlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların yanı sıra, üniversite öğrencilerinin de katılabileceği kampta, bu yıl da pek çok önemli başlıkta eğitim verilecek.

Aşağıdaki listede 2023 yılı eğitimleri yer alıyor:

GNU/Linux Sistem Yönetimi

Golang 101 Eğitimi

Blockchain 101

Linux on Arm

Ağ Yönetimine Giriş

R ile Veri Görselleştirme

Flutter ile Uygulama Geliştirmeye Giriş

Python & Qt: Temel Programlama ve Uygulama Geliştirme

Laravel ile Full-Stack Development

PHP ile Web Programlamaya Giriş

Veri Bilimine Giriş ve Python Programlama

Özgür Yazılımlarla Pratik Harita Yapımı (OpenStreetMap)

Farklı alanlarda, farklı bilgi düzeylerine hitap eden paralel sınıflarda gerçekleştirilecek eğitimlere katılım ücretsiz olacak. Katılımcılar yalnızca, kendi yol, konaklama ve yemek masraflarını karşılayacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 25 Ağustos’ta başlayacak olan Mustafa Akgül Yaz Kampı, 3 Eylül’de sona erecek.

Kampa başvurular https://kayit.linux.org.tr adresi üzerinden yapılıyor..

Eğitim detayları için https://kamp.linux.org.tr/2023-yaz/ bağlantı adresini ziyaret edebilirsiniz.