Mustafa Uslu kimdir? Ünlü yapımcı Mustafa Uslu nereli, kaç yaşında, hangi filmleri yaptı?

Türk sinemasına son yıllarda damga vuran "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi unutulmaz biyografik filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve güncel gelişmelerle sıklıkla araştırılıyor.

MUSTAFA USLU KİMDİR?

1974 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Uslu, medya sektörüne girmeden önce oldukça farklı bir kariyer yolculuğuna sahipti. Askeri okuldan mezun olan Uslu, sekiz yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif olarak görev yaptı. TSK'dan ayrıldıktan sonra tamamen farklı bir yöne savrularak sinema ve televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılından itibaren sektörün mutfağında yer almaya başlayan ünlü isim, kısa sürede yapımcılıktaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

"AYLA" VE "MÜSLÜM"

Mustafa Uslu'nun adını tüm Türkiye'ye duyuran asıl büyük çıkışı, 2017 yılında vizyona giren ve Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Ayla" filmi oldu. Kore Savaşı'nda astsubay Süleyman Dilbirliği ile Koreli küçük bir kız çocuğunun gerçek hikayesini anlatan bu yapım, Türk sinema tarihinin en çok izlenen işlerinden biri haline geldi. Uslu, bu ivmeyi 2018 yılında vizyona giren ve milyonları salonlara çeken "Müslüm" filmiyle sürdürdü.

Uslu; "Çiçero" (2019), "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" (2019), "Bandırma Füze Kulübü" (2022) ve "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" (2022) gibi dev bütçeli ve ses getiren biyografi filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Sadece yapımcı koltuğunda oturmakla kalmayan Uslu, "Türk İşi Dondurma" gibi projelerde kamera karşısına geçip oyunculuk yapmış ve çeşitli filmlerin senaryo ekiplerinde de yer aldı.

MUSTAFA USLU'NUN EŞİ KİM?

Mustafa Uslu evlidir. 2016 yılında, televizyon dizilerinden tanınan ünlü oyuncu Sinem Öztürk ile dünyaevine girdi. Mustafa Uslu'nun ilk evliliğinden çocukları bulunduğu gibi, oyuncu Sinem Öztürk ile olan evliliğinden de ikiz çocukları var.

ŞANTAJ SORUŞTURMASI

Sinemadaki başarılarıyla bilinen Uslu, Eylül 2026 tarihinde adli bir vakayla basının gündemine oturdu. Ünlü yapımcı ve kızı Ecem Uslu'ya yurt dışı kaynaklı numaralardan mesajlar atılarak 3,5 milyon Euro haraç istendiği ortaya çıktı. Uslu'nun şikayeti üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği, düzenlenen operasyonla aralarında Uslu'nun eski damadının ve eski bir iş ortağının da bulunduğu şüphelileri gözaltına aldı. Bu gelişme, arama motorlarında Uslu'nun hayatına dair sorgulamaları yeniden zirveye taşıdı