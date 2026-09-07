'Müstehcenlik' soruşturmasında tutuklanan Meli Bendeli’nin ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya platformlarında para karşılığı müstehcen içerik yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan Meli Bendeli (Ahmet Yılmaz) paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini söyledi.

YouTube, Instagram, TikTok ve X platformlarında bulunan çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu ifade eden Yılmaz, hesapları kendisinin yönettiğini ve kendi adına başkasının paylaşım yapmadığını savundu. Kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz, "melibendeli" rumuzlu X hesabının da kendisinin olduğunu söyledi.

"TÜM GEÇİMİMİ SOSYAL MEDYADAN SAĞLAMAK ZORUNDAYIM"

Paylaşımlarının müstehcenlik içerdiğini düşünmediğini kaydeden Bendeli, “Bahse konu paylaşımlarda ve yukarıda beyan ettiğim bütün hesaplarımda bulunan paylaşımlarımda herhangi bir müstehcenlik içerecek cinsel organım görünecek şekilde bir paylaşımım bulunmamaktadır. Yaptığım paylaşımların tamamı yukarıda da beyan ettiğim gibi günlük hayatıma ait anları takipçi kitlemi de korumak amacıyla yapmış olduğum paylaşımlardır. Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım" dedi.

"AMELİYATIMI KARŞILAMAK İÇİN SOSYAL MEDYADA KAZANÇ SAĞLAMAK ZORUNDAYIM"

Bendeli, "Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım ancak paylaşımlarım müstehcen değildir, paylaşımlarımın fikirlerin faydalı olduğunu ve Türk örf adetlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Paylaşımlarımda bulunan yayınlarım ve paylaşımlarım 18 yaş ve üzeri seyircilerin izleyebilmesi için tiktok ve youtube uygulamalarda kısıtlama ayarı kendim tarafından yapılmıştır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kızılcahamam Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan görüntüler, paylaşımların niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguları dikkate alarak Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın'ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi. Çağlayan Yıldırım hakkında ise paylaşımın yaklaşık 3 yıl önce yapılmış olması ve içeriğin değerlendirilmesi dikkate alınarak adli kontrol tedbiri uygulandı.