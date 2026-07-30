Mutfaktaki sinsi ölüm tehlikesi: Nörologlar uyardı felç riskine karşı konserve kutularındaki bu ayrıntıya dikkat

Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme bilinci toplum genelinde yaygınlaşırken, mutfaklarımızda günlük olarak tükettiğimiz bazı gıdaların saklama ve ambalajlama koşulları hayati riskler barındırabiliyor. Uzmanlar, beyin sağlığını ve sinir sistemini korumak adına asla mutfağa sokulmaması gereken gıda türlerini açıkladı. Özellikle ambalaj bütünlüğü bozulmuş konserve ürünlerin dünyadaki en güçlü biyolojik zehirlerden biri olan " botulinum " taşıyabileceğini belirtildi.

BEYİN İLE KASLAR ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KESİYOR: GEVŞEK FELÇ RİSKİ

Nöroloji Uzmanı Dr. Baibing Chen, market rafında veya evdeki kilerde bulunan ezilmiş, paslanmış ya da kapağı bombe yapmış (şişmiş) konservelerin doğrudan çöpe atılması gerektiğini vurguladı. Bu tür ambalaj hasarlarının Clostridium botulinum bakterisinin üremesi için ideal ortamı oluşturduğunu belirten uzmanlar, bakterinin salgıladığı toksinin hayati tehlike yarattığını ifade ediyor.

Söz konusu biyolojik zehrin vücuda girmesi halinde sinir ileticisi olan asetilkolin salınımının engellendiğini belirten Dr. Chen, "Bu durum beynin kaslara hareket emri vermesini imkânsız hale getirir. Tedavi edilmediği takdirde 'gevşek felç' olarak adlandırılan tabloya, bulanık görmeye, solunum kaslarının kilitlenmesine ve nihayetinde ölüme yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.