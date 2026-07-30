Mutfaktaki sinsi ölüm tehlikesi: Nörologlar uyardı felç riskine karşı konserve kutularındaki bu ayrıntıya dikkat

Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme bilinci toplum genelinde yaygınlaşırken, mutfaklarımızda günlük olarak tükettiğimiz bazı gıdaların saklama ve ambalajlama koşulları hayati riskler barındırabiliyor. Uzmanlar, beyin sağlığını ve sinir sistemini korumak adına asla mutfağa sokulmaması gereken gıda türlerini açıkladı. Özellikle ambalaj bütünlüğü bozulmuş konserve ürünlerin dünyadaki en güçlü biyolojik zehirlerden biri olan "botulinum" taşıyabileceğini belirtildi.
BEYİN İLE KASLAR ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KESİYOR: GEVŞEK FELÇ RİSKİ
Nöroloji Uzmanı Dr. Baibing Chen, market rafında veya evdeki kilerde bulunan ezilmiş, paslanmış ya da kapağı bombe yapmış (şişmiş) konservelerin doğrudan çöpe atılması gerektiğini vurguladı. Bu tür ambalaj hasarlarının Clostridium botulinum bakterisinin üremesi için ideal ortamı oluşturduğunu belirten uzmanlar, bakterinin salgıladığı toksinin hayati tehlike yarattığını ifade ediyor.
Söz konusu biyolojik zehrin vücuda girmesi halinde sinir ileticisi olan asetilkolin salınımının engellendiğini belirten Dr. Chen, "Bu durum beynin kaslara hareket emri vermesini imkânsız hale getirir. Tedavi edilmediği takdirde 'gevşek felç' olarak adlandırılan tabloya, bulanık görmeye, solunum kaslarının kilitlenmesine ve nihayetinde ölüme yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.
KOKUSU VE TADI YOK: PİŞİRMEK BİLE ZEHRİ YOK ETMEYE YETMEYEBİLİR
Botulinum toksinini en tehlikeli kılan unsurlardan biri ise gıdanın tadında, renginde veya kokusunda hiçbir belirgin değişiklik yaratmamasıdır. Tüketicilerin gıdanın bozulduğunu organoleptik (duyusal) yöntemlerle anlamasının imkânsız olduğunu aktaran tıp çevreleri, zehirlenme belirtilerinin ancak klinik tablo ortaya çıktığında fark edilebildiğine dikkat çekiyor.
Yaygın bilinen aksine, kontamine olmuş konserve gıdaları yüksek ısıda pişirmenin de toksini tamamen nötralize etmeye yetmeyebileceği bildiriliyor. Gıda hijyeni otoriteleri, ısıl işlem uygulanmış olsa dahi ambalajı deforme olmuş ürünlerin tüketim riskinin alınmaması gerektiğini vurguluyor.
HASARLI VE SON KULLANMA TARİHİ BELİRSİZ ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİN
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) ve uluslararası sağlık kuruluşları da nörologların uyarılarını destekleyen kurallar silsilesini hatırlatıyor. Konserve ürünlerin üretim ve depolama aşamalarında yüksek standartlarda denetlenmesi gerekse de nakliye ve koruma süreçlerinde oluşan derin ezikler gıdaya bakteri sızmasına yol açabiliyor.
- Sağlık uzmanları, süpermarketlerden satın alınan veya evde hazırlanan konservelerde şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini bildiriyor:
- Kapağı veya gövdesi bombe yapmış (şişmiş) konserveler kesinlikle açılmamalıdır.
- Derin ezik, çatlak veya yoğun paslanma görülen metal kutular kullanılmamalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş veya ambalaj sızdırmazlığını kaybetmiş ürünler riske atılmadan imha edilmelidir.