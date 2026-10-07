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Müzisyen Soner Olgun entübe edildi: Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının sağlık durumu ağırlaştı

Müzisyen Soner Olgun entübe edildi: Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının sağlık durumu ağırlaştı

7.10.2026 17:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müzisyen Soner Olgun entübe edildi: Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının sağlık durumu ağırlaştı

Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun baküma alındı. Tedavisi evinde süren 67 yaşındaki sanatçının entübe edildiği öğrenildi.
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Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşti. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı, daha önce "Beni evime götürün" demiş ve doktorların da değerlendirmesiyle hastaneden çıkarılmıştı. Müzisyenin tedavisi bu süreçte evinde sürdürülüyordu. Aradan geçen sürenin ardından sağlık durumu yeniden ağırlaşan Olgun, bu kez hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

SONER OLGUN KİMDİR?

18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, ilk ve orta öğreniminin ardından Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamlayan Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı.

Taverna müziği ve Türk Halk Müziği'ne getirdiği modern yorumlarla tanınan Soner Olgun, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan sanatçı, uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürdü.

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