NASA bile açıklama yapmak zorunda kaldı: 'Bugün yerçekimi 7 saniyeliğine duracak' mı?

WhatsApp gruplarından TikTok videolarına kadar her yerde karşımıza çıkan iddiaya göre; bugün gezegenler öyle kusursuz bir hizaya gelecek ki, ortaya çıkan birleşik kütleçekim kuvveti Dünya'nın yerçekimini 7 saniyeliğine nötrleyecek. Söylentiye göre bu anı yakalayıp havaya zıplayanlar, kısa süreliğine astronotlar gibi süzülme hissini yaşayacak. Kulağa son derece heyecan verici gelse de, işin aslı pek de öyle değil.

NASA NE DİYOR? Uzmanların ve astronomların bu iddiaya yanıtı çok net: Kesinlikle hayır!

Fizik kuralları gereği Dünya'nın yerçekiminin bir anda "kapanması" ya da gezegenlerin dizilimi sebebiyle etkisini yitirmesi kesinlikle imkansızdır. Jüpiter veya Satürn gibi dev gezegenler Dünya'ya kütleçekimsel bir etki uygulasalar da, bu etki Dünya'nın kendi devasa yerçekiminin yanında o kadar mikro düzeydedir ki, üzerimizdeki ağırlığı bir miligram bile değiştirmez.

Aslında bu iddia, astronom Patrick Moore'un 1976 yılında İngiliz radyosunda yaptığı meşhur "1 Nisan Şakası"na dayanıyor. Moore, o gün Jüpiter ve Plüton'un hizalanmasının yerçekimini azaltacağını söylemiş ve yüzlerce dinleyici radyoyu arayarak "havada süzüldüklerini" iddia etmişti! İnternet çağıyla birlikte bu eski şaka, her büyük gökyüzü olayında yeniden ısıtılıp önümüze sunuluyor.