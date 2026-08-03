Nauru, sömürge döneminden kalan adlandırmayı geride bırakarak geleneksel adına döndü. Devlet Başkanı David Adeang, ülkenin resmi adının “Naoero Cumhuriyeti” olarak değiştirildiğini açıkladı. Peki, Nauru nerede? Nauru'nun nüfusu kaç? Nauru'nun haritadaki konumu...

NAURU NEREDE?

Nauru, Büyük Okyanus'un (Pasifik Okyanusu) batı ve orta kesiminde, Mikronezya bölgesinde yer alan bağımsız bir ada ülkesidir. Ekvator'un yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunur.

En yakın komşuları arasında Kiribati'nin Banaba Adası ile Marshall Adaları ve Solomon Adaları bulunur. Avustralya'nın yaklaşık 3 bin kilometre kuzeydoğusunda yer alır.

NAURU'NUN NÜFUSU KAÇ?

Nauru'nun nüfusu yaklaşık 12 bin kişi civarındadır. Bu özelliğiyle, Vatikan dışında dünyanın en az nüfusa sahip bağımsız devletlerinden biridir.

NAURU'NUN HARİTADAKİ KONUMU

Nauru, Pasifik Okyanusu'nda tek bir mercan adası üzerinde yer alır. Yaklaşık 21 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ülke, haritada Avustralya'nın kuzeydoğusunda ve Ekvator'un hemen güneyinde görülür.

NAURU'NUN BAŞKENTİ VAR MI?

Nauru'nun resmi olarak ilan edilmiş bir başkenti bulunmuyor. Ancak hükümet binaları ve parlamento, Yaren bölgesinde yer aldığı için Yaren fiili idari merkez olarak kabul ediliyor.

NAURU'NUN RESMİ DİLİ NEDİR?

Ülkede Nauruca ve İngilizce resmi diller olarak kullanılmaktadır.

NAURU'NUN PARA BİRİMİ

Nauru'nun resmi para birimi Avustralya Doları (AUD)'dır.