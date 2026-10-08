Merhum sanatçı Nejat Uygur’un eşi ve tiyatro oyuncusu Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı Necla Uygur'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Necla Uygur kimdir? Necla Uygur kaç yaşında, nereli? Necla Uygur neden hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...

NECLA UYGUR KİMDİR?

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nejat Uygur’un eşi ve Uygur Tiyatrosu’nun uzun yıllar önemli bir parçası olmuş tiyatro sanatçısı olan Necla Uygur, 1952 yılında Türk tiyatrosunun önemli güldürü ustalarından Nejat Uygur ile evlendi.

Necla Uygur, eşinin 1949 yılında kurduğu ve Anadolu’yu dolaşarak oyunlar sergileyen tiyatro topluluğunda aktif olarak yer aldı.

Necla Uygur aynı zamanda beş erkek çocuğunun annesidir: Ahmet, ikizler Süheyl ve Süha, Kemal ve Behzat Uygur.

Çocuklarının büyük bölümü, ailenin Anadolu turneleri sırasında dünyaya geldi ve tamamı tiyatronun içinde büyüdü. Özellikle Süheyl, Süha ve Behzat Uygur ilerleyen yıllarda babalarının izinden giderek tiyatro alanında tanındılar.

Sanatçı, 2016 yılında düzenlenen 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"ne layık görüldü.

NECLA UYGUR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Türk tiyatrosunun usta ismi, merhum sanatçı Nejat Uygur’un eşi ve tiyatro oyuncusu 89 yaşında Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Söz konusu haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından paylaştı.