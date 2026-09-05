Nemrut Dağı eteklerinde hasat ediliyor: 600 dekarlık alanda yetişiyor...

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Dağı eteklerinde domates üreticisi Behçet Bilici'nin tarlasını ziyaret ederek hasat çalışmalarını inceledi, tarım işçileriyle sohbet etti.

Hasat ve üretim hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile Bilici'den bilgi alan Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Tatvan'a domates almaya gelen Cevdet Erdal da 7 yıldır bölgeden ürün aldığını söyledi.

Erdal, "Buranın domatesi kaliteli oluyor. Götürdüğümüz domatesleri sebze halinde satıyoruz. Bu domateslerden konserve ve salça üretiliyor, marketlere de satıyoruz. Her seferinde 10 ton domates götürüyorum. Sezon uzarsa daha fazla çekiyoruz." diye konuştu.