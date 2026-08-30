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Nesli tükenme tehlikesinde olan siyah jaguar yavrusu 'Parthenope' ziyaretçilerle buluştu

Nesli tükenme tehlikesinde olan siyah jaguar yavrusu 'Parthenope' ziyaretçilerle buluştu

30.08.2026 12:59:00
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Nesli tükenme tehlikesinde olan siyah jaguar yavrusu 'Parthenope' ziyaretçilerle buluştu

İtalya'nın Napoli kentindeki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ve nesli tehlike altında bulunan siyah jaguar yavrusu "Parthenope" ziyaretçilerle buluştu. İtalya'daki tek üreme çiftinden dünyaya gelen sevimli yavru, küresel biyolojik çeşitlilik ve türün korunması açısından büyük önem taşıyor.

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İtalya'nın Napoli kentindeki hayvanat bahçesinde mayıs ayında dünyaya gelen siyah jaguar yavrusu "Parthenope", ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Nesli tükenme riski taşıyan türün yeni üyesi, ilk gününden itibaren ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

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İTALYA'DAKİ TEK ÜREME ÇİFTİNİN YAVRUSU

Parthenope, hayvanat bahçesine 2021 yılında getirilen anne "Ananga" ile baba "Ares"in yavrusu olarak dünyaya gözlerini açtı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde "tehdide yakın" kategorisinde yer alan bu özel türün, İtalya'daki tek üreme çiftinden doğduğu bildirildi.


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TÜRÜN KORUNMASI İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, nesli tehlike altında bulunan siyah jaguar populasyonu için bu doğumun stratejik değerine dikkat çekiyor. Parthenope'un sağlıklı bir şekilde büyüyerek ziyaretçilerle buluşmasının, hem küresel biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi hem de türün koruma altındaki varlığının devamı açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.

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