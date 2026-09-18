Neslihan Acar kimdir? Neslihan Acar kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Usta sanatçı Kadir İnanır’ın mirasının açıklanacağı duruşma tebligat krizine takılarak 17 Aralık’a ertelendi. Adliye çıkışında yeğeni Levent İnanır’ın "Dayımın irade sorunu vardı" sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, eski eşi Neslihan Acar’dan çarpıcı bir yanıt geldi.

NESLİHAN ACAR'IN HAYATI VE OYUNCULUK KARİYERİ

14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Acar'ın babası kuaför, annesi ise ev hanımıdır. Kameralarla çok erken yaşta tanışan Acar, henüz 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak boy göstermeye başladı. Oyunculuk yeteneği küçük yaşlarda fark edilen isim, 12 yaşına geldiğinde sinema dünyasına adım attı ve "Bekçi Murtaza" filmiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ortaokul eğitiminden sonra eğitim hayatına devam etmeme kararı alıp kendisini tamamen sinema ve dizi sektörüne adadı.

Gençlik yıllarında özellikle ünlü sanatçı Hülya Avşar'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Acar, İbrahim Tatlıses gibi dönemin en popüler isimleriyle başrolleri paylaşmıştır. "Mavi Mavi", "Allah Allah" ve "Acı Lokma" gibi döneme damga vuran yapımlarda sergilediği performansla Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri haline gelmiştir.

NESLİHAN ACAR EVLİ Mİ?

Neslihan Acar, 1995 yılında meslektaşı olan sinema oyuncusu Levent İnanır ile dünya evine girdi. Ancak bu evlilik bir yıl sürdü ve çift 1996 yılında yollarını ayırdı.

Levent İnanır'ın dayısı Kadir İnanır çifti barıştırmak için çaba harcasa da ayrılık engellenemedi.

Neslihan Acar'ın bu evliliğinden Öykü (Öykü Kardelen Arıca) adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca kendisi Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) üyesidir.

NESLİHAN ACAR'IN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

1983: Beyaz Ölüm

1985: Sevmek

1985: Mavi Mavi

1986: Aşkın Kanunu Yoktur

1986: Bekçi

1986: Biraz Neşe Biraz Keder

1986: Dayak Cennetten Çıkma

1986: Elmayı Kim Isırdı

1986: Sevgi Çıkmazı

1986: Sultanoğlu

1986: Acı Lokma

1987: Allah Allah

1987: Benim Olsaydın

1987: Benim İçin Ağlama

1987: Düş Yakamdan Osman

1987: Ne Fayda

1987: Sızı

1987: Kızımın Kanı

1988: Babam ve Ben

1988: Bebek Yüzlü

1988: Canım Oğlum

1988: Her Şey Güzeldi

1988: Kumar (2)

1988: Küçük Fahişe

1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1988: Yasak İlişki

1989: İki Günlük Hürriyet

1992: Mahallenin Muhtarları

1993: Kış Düşleri

1993: Tetikçi Kemal

1993: Bizim Mahalle

1993: Öldüren Miras

1996: Çıkmaz Yol

1997: Acı Günler

1998: Hain Geceler

2001: Dava / Doz

2003: Umutların Ötesi

2003: Hayat Bilgisi

2004: Dudaktan Kalbe

2004: Fırtına Hayatlar

2005: Davetsiz Misafir

2008: Sürgün Hayatlar

2014: O Hayat Benim

2018: Bizim Semtin Çocukları

2019: Kapan

2021: Maraşlı

2023: Kapı

2024: Ayazın Sonu Güneş

2025: Yarasaların İstilası: Değirmen

MİRAS TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Acar, sosyal medya hesabında uzun bir açıklama yayınladı, 'irade' vurgusu yaptı.

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir.

İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir.

Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…”.