Neslihan Acar kimdir? Neslihan Acar kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Usta sanatçı Kadir İnanır’ın mirasının açıklanacağı duruşma tebligat krizine takılarak 17 Aralık’a ertelendi. Adliye çıkışında yeğeni Levent İnanır’ın "Dayımın irade sorunu vardı" sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, eski eşi Neslihan Acar’dan çarpıcı bir yanıt geldi.
NESLİHAN ACAR'IN HAYATI VE OYUNCULUK KARİYERİ
14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Acar'ın babası kuaför, annesi ise ev hanımıdır. Kameralarla çok erken yaşta tanışan Acar, henüz 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak boy göstermeye başladı. Oyunculuk yeteneği küçük yaşlarda fark edilen isim, 12 yaşına geldiğinde sinema dünyasına adım attı ve "Bekçi Murtaza" filmiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ortaokul eğitiminden sonra eğitim hayatına devam etmeme kararı alıp kendisini tamamen sinema ve dizi sektörüne adadı.
Gençlik yıllarında özellikle ünlü sanatçı Hülya Avşar'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Acar, İbrahim Tatlıses gibi dönemin en popüler isimleriyle başrolleri paylaşmıştır. "Mavi Mavi", "Allah Allah" ve "Acı Lokma" gibi döneme damga vuran yapımlarda sergilediği performansla Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri haline gelmiştir.
NESLİHAN ACAR EVLİ Mİ?
Neslihan Acar, 1995 yılında meslektaşı olan sinema oyuncusu Levent İnanır ile dünya evine girdi. Ancak bu evlilik bir yıl sürdü ve çift 1996 yılında yollarını ayırdı.
Levent İnanır'ın dayısı Kadir İnanır çifti barıştırmak için çaba harcasa da ayrılık engellenemedi.
Neslihan Acar'ın bu evliliğinden Öykü (Öykü Kardelen Arıca) adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca kendisi Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) üyesidir.
NESLİHAN ACAR'IN YER ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
1983: Beyaz Ölüm
1985: Sevmek
1985: Mavi Mavi
1986: Aşkın Kanunu Yoktur
1986: Bekçi
1986: Biraz Neşe Biraz Keder
1986: Dayak Cennetten Çıkma
1986: Elmayı Kim Isırdı
1986: Sevgi Çıkmazı
1986: Sultanoğlu
1986: Acı Lokma
1987: Allah Allah
1987: Benim Olsaydın
1987: Benim İçin Ağlama
1987: Düş Yakamdan Osman
1987: Ne Fayda
1987: Sızı
1987: Kızımın Kanı
1988: Babam ve Ben
1988: Bebek Yüzlü
1988: Canım Oğlum
1988: Her Şey Güzeldi
1988: Kumar (2)
1988: Küçük Fahişe
1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1988: Yasak İlişki
1989: İki Günlük Hürriyet
1992: Mahallenin Muhtarları
1993: Kış Düşleri
1993: Tetikçi Kemal
1993: Bizim Mahalle
1993: Öldüren Miras
1996: Çıkmaz Yol
1997: Acı Günler
1998: Hain Geceler
2001: Dava / Doz
2003: Umutların Ötesi
2003: Hayat Bilgisi
2004: Dudaktan Kalbe
2004: Fırtına Hayatlar
2005: Davetsiz Misafir
2008: Sürgün Hayatlar
2014: O Hayat Benim
2018: Bizim Semtin Çocukları
2019: Kapan
2021: Maraşlı
2023: Kapı
2024: Ayazın Sonu Güneş
2025: Yarasaların İstilası: Değirmen
MİRAS TARTIŞMASINA DAHİL OLDU
Acar, sosyal medya hesabında uzun bir açıklama yayınladı, 'irade' vurgusu yaptı.
"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir.
İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir.
Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…”.