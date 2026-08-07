Netflix'ten Manifest sürprizi: Başarı dolu yolculuk belgesel oluyor!

Türkiye müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubu, şimdi de belgesel heyecanı yaşatıyor. Dijital içerik devi Netflix, grubun doğuşundan bugüne kadar kat ettiği yolu ekranlara taşıyacak yapımın müjdesini verdi.

NETFLİX'TEN RESMİ DUYURU: LONDRA MACERASI BAŞLIYOR

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan sürpriz video ile duyurulan projede, grup üyeleri "Heyecandan daha fazla saklayamadığımız Netflix belgeselimize hazırlanıyoruz" diyerek müjdeyi takipçileriyle paylaştı. Platformun "Bu sene gerçeğe dönüşen bir manifestini paylaş" çağrısına verilen "Benimki bu. Londra macerası başlasın" yanıtı, belgesel sürecinde grubun Londra'daki çalışmalarına da geniş yer verileceğinin sinyalini verdi. Heyecanla beklenen yapımın resmi ismi ve vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

SPOTİFY LİSTELERİNİ ALTÜST ETTİLER

Gelen belgesel haberi, grubun müzik piyasasındaki ivmesini artırarak sürdürdüğü bir döneme denk geldi. Güncel Spotify verilerine göre Manifest, en çok dinlenen sanatçı konumunda zirvede yer alıyor. Bunun yanı sıra, platformun günlük en popüler 50 şarkı listesinde grubun tam 11 parçasının bulunması, yakaladıkları büyük başarının en somut göstergesi oluyor.

YARIŞMADAN ZİRVEYE UZANAN YOLCULUK

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan altı kişilik dinamik ekip, Big5 Türkiye yarışmasının ardından 2025 yılında müzik dünyasına adım attı. İlk teklileri "Zamansızdık"ı Şubat 2025'te dinleyicilerle buluşturan grup, ardından Haziran 2025'te piyasaya sürdükleri Manifestival albümüyle Türkiye'de bir numaraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştı.