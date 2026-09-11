Tam adı Nevzat Doğansoy olan, müzik dünyasında ise Nev, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Peki, Nev kimdir? Nevzat Doğansoy'un sağlık durumu nasıl? Nevzat Doğansoy'un hastalığı ne?

NEV KİMDİR?

Nev adıyla tanınan sanatçının gerçek ismi Nevzat Doğansoy'dur. Doğansoy 24 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

NEV'İN HAYATI VE KARİYERİ

Nev, müziğe mandolinle başladı. Sonraki yıllar üretim boyutuna zemin hazırlayan; dinleyerek, yeni müzikler keşfederek, koleksiyon yaparak geçirdiği ve müzikal kimliğinin temelinin atıldığı yıllar oldu.

Üniversite bittikten sonra kendisinden beklendiği üzere iş hayatına atıldı ama bu süreç müzikle bir arada devam etti. 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage'la Cool Bar'da müzik yaptı. Bu tarihlerde Adidas ve Slazenger gibi markaların ürün müdürlüğünü yaptı. Zamanla bestecilik kimliği ağır basmaya başlayınca, artık bir yol ayrımında olduğunu fark etti ve tamamen müziğe konsantre oldu, çünkü artık birikimi üretime dönüşme noktasına gelmişti. 2000 yılında, Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde, Ege ve Akdeniz şeridinde 100.000'e yakın kişinin reaksiyonunu deneyimleme fırsatı buldu.

Üç yıla yayılan özenli bir stüdyo çalışmasının ardından, tüm beste ve sözleri kendisine, Kıvanch K.'nın bir parçadaki remix'i dışında düzenlemeleri Hakan Özer'e ait olan; Özkan Uğur, Göksel, Tuba Önal gibi isimlerin yer aldığı ilk albümü Her Şeye Rağmen müzik marketlerde yerini aldı. Özellikle Zor parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan Nev, engelliler için yazdığı "Her Şeye Rağmen" şarkısını da albümün ismine verdi.

2004 Temmuz ayında müzik marketlere sunduğu Sen Gibi albümüyle müzikteki başarısını kanıtladı. Kendi müziğini rock, pop gibi belli tarz kalıpların içerisine sokmayan Nev bu albümle birçok müzikseverin yüreğinde yer etti. Yaptığı albümün ardından 2004 yılında Coca-Cola sponsorluğunda Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok konser verdi. Yine 2004 yılının Mayıs ayında başlayan ve Haziran ayı boyunca devam eden, Türkiye genelinde 24 şehirde gerçekleştirilen Fanta gençlik festivalinde sahne aldı.

Nev 3 yıllık aradan sonra 2007 yılının ağustos ayında çıkardığı Işığım Ve Gölgem albümüyle müzikseverlere merhaba dedi. Işığım ve Gölgem, Nev ve Naim Korudağ prodüktörlüğünde 1,5 yılda hazırlandı. 12 şarkının yer aldığı albümde, Kör Kuyular ve Kelebek şarkılarının 2 farklı versiyonu yer almakta. Albümdeki tüm şarkıların söz ve besteleri Nev'e ait. Ayrıca albümde soloları da Nev hazırladı.

NEV'İN DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

2001: Her Şeye Rağmen

2004: Sen Gibi

2007: Işığım ve Gölgem

2010: Bir Nev-i Alaturka

2014: Kıyısız Deniz

2016: Bir Nev-i Alaturka 2

Single'ları

2010: "Aşk" (Sevgililer Günü Özel)

2011: "Yokum"

2016: "Vardar Ovası"

Klipleri

Zor

Efkarlı

Sen Gibi

Mühürlü Kaderim

Benmişim

Sukût-u Hayal

Susma

Kelebek

Mazideki Aşk

Sevmekten Kim Usanır

Yokum

Toy

Gölgeler Mabedi

Vardar Ovası

NEV'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nev'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama müzisyen arkadaşı Aytaç Budak'tan geldi. Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrulayarak sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Budak, tüm sevenlerinden dua ve güzel dileklerini sürdürmelerini rica etti.