Türk futbol yorumcusu ve eski millî futbolcu Nihat Kahveci'nin neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Nihat Kahveci kimdir? Nihat Kahveci neden gözaltına alındı?

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Nihat Kahveci 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Futbola Esenlerspor'da lise yıllarında başladı. Lise boyunca bu takımın yıldızlar kategorisinde forma giyip liseyi bitirdikten sonra Beşiktaş tarama ekibinde bulunan Rauf Başer tarafından siyah-beyazlı kulübün alt yapısına alındı. 1997-1998 sezonunda teknik direktör John Toshack tarafından A takıma alındı.

2002 yılının Ocak ayında, eski teknik direktörü Toshack tarafından, İspanya La Liga takımı Real Sociedad'a transfer edildi. Sociedad'da geçirdiği 4,5 yıldan sonra, 2006'da sözleşmesi bitince Villareal'e bonservis ödenmeden transfer oldu.

Kahveci, 17 Ocak 2012'de profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

NİHAT KAHVECİ EVLİ Mİ?

5 Temmuz 2003'te Pınar Kaşgören ile evlendi. Kızları Selin Mayıs 2008'de doğdu.

Çiftin 11 yıllık evlilikleri 2014 yılında tek celsede sona erdi.

Nihat Kahveci 2018 yılında eski manken Fulya Sever ile İtalya'nın Roma kentinde dünyaevine girdi. Çiftin Lina ve Alya adında iki kız çocuğu vardır.

NİHAT KAHVECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahveci hakkında eşine yönelik darp iddiası nedeniyle işlem başlatıldı.