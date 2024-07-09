Niksar’da yerli patates hasadı yapıldı: Tonu 4 Bin 500 TL'den sattık...

Tokat’ta yerli patateslerin sökülme işlemi başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:28
Niksar’da yerli patates hasadı yapıldı: Tonu 4 Bin 500 TL'den sattık...
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Tokat’ın önemli patates üretim merkezlerinden olan Niksar'da hasat sezonu başladı. İlçeye bağlı Yolkonak beldesinde işçiler tarafından hasat edilen patatesler arazide toptancılara satılıyor.

Niksar'da patates sökümünü yapan üretici Mehmet Şam, iyi bir hasat yaptıklarını belirterek; “Patatesi yetiştirdik, hasadımızı da yaptık 6 ton ürün elde ettik. Kalitesi de gayet iyi memnunuz ama bu sene ne yazık ki patates para etmedi. Geçen yıl tonunu 10 binden satmıştık bu sene maalesef 4 Bin 500 TL’den sattık. İşin aslı emeğimizin karşılığını bu sene alamadık” dedi.


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