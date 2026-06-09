Nilüfer’de çocuklar Ömür Kurt’la çevreyi konuştu

Nilüfer Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği “Çevreci Eller Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gazeteci-yazar Ömür Kurt’un katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ile “Atık Pil ve Atık Yağ Toplama Yarışmaları”nda ödül alan okulların öğrencileri katıldı.

GÜLEŞ: ÇEVRE MÜCADELESİNİ YÜKSELTMELİYİZ

Söyleşinin açılışında konuşan Zerrin Güleş, çevre mücadelesinin her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi. İklim krizi ve benzeri sorunların ortak geleceği tehdit ettiğini belirten Güleş, “Bastığımız toprak, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve bu dünyayı paylaştığımız bütün canlılar için çevre mücadelesini yükseltmemiz gereken günlerden geçiyoruz” dedi. Üç gün süren etkinliklerin sabah düzenlenen ödül töreniyle devam ettiğini anlatan Güleş, yarışmalarda birinci olan okulların öğrencilerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve katılımı için Ömür Kurt’a teşekkür etti.





KURT: “ÇEVRE BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞLADA BAŞLAMALI”

Öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Ömür Kurt, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti. Atık pil ve atık yağ toplayan öğrencileri tebrik eden Kurt, “Çevrecilik bilinciyle birbirinizden güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu tür çalışmalar zaten küçük yaşlarda başlamalı” diye konuştu.

Söyleşide orman yangınlarına da değinen Kurt, yanan bir alanda toprağın kendini yenilemesinin yıllar aldığını, bu nedenle doğanın korunmasının büyük önem taşıdığını anlattı. Su kaynaklarının azaldığını hatırlatan Kurt, günlük hayatta suyun ne kadar bilinçsizce tüketilebildiğine örnekler verdi; duşta geçirilen süreden diş fırçalarken akıtılan suya kadar küçük alışkanlıkların farkında olmanın su kaynaklarını korumanın ilk adımı olduğunu söyledi.





“ATATÜRK, DÜNYAYA ÇEVRECİLİK MESAJI VEREN İLK ÖNDERDİR”

Anadolu kültürünün doğaya her zaman büyük bir hürmet gösterdiğini ifade eden Kurt, konuşmasında tarihi örnekler verdi. Kurt, Kurtuluş Savaşı’nda gövdelerinden kilolarca kurşun çıkan ve halk tarafından “Gazi Ağaçlar” olarak adlandırılan çınarları, Köy Enstitüleri’ndeki tabiat derslerini ve Yalova’daki Yürüyen Köşk’ün hikayesini çocuklarla paylaştı. Atatürk’ün bir ağaç dalının kesilmemesi için bir köşkü raylar üzerinde kaydırdığını hatırlatan Kurt, “Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya çevrecilik mesajı veren ilk siyasi önderdir” dedi.

Kurt, ekran karşısında geçen zamanla doğada geçirilen zamanı da karşılaştırdı. Dijital oyunların anlık keyif verdiğini ama kalıcı bir anıya dönüşmediğini belirten Kurt, ailesiyle kıra giden, uçurtma uçuran bir çocuğun o günü yıllarca hatırlayacağını söyledi. Yapay zekânın çevreyle ilişkisine de değinen Kurt, bu sistemlerin önemli miktarda su tükettiğine dikkat çekti.





Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kurt, yazarlığa nasıl başladığını anlattı; yazmanın kendisini özgürleştirdiğini, hangi işi yaparlarsa yapsınlar tutkuyla yapmaları durumunda öğrencilerin de hedeflerine ulaşacağını söyledi.

Söyleşinin ardından Kurt, çocuklar için yazdığı “Medya Dedektifi” kitabını imzaladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ise günün anısına Ömür Kurt’a hediye takdim etti.