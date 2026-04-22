Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti

Nobel ödüllü, Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro, Londra’da hayata gözlerini yumdu.
71 yaşındaki Ishiguro’nun ölüm haberini İsveç Akademisi duyurdu.
Ishiguro, 2017 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştı.
Yazarın kitapları şöyle:
- Uzak Tepeler (A Pale View of Hills, 1982)
- Değişen Dünyada Bir Sanatçı (An Artist of the Floating World, 1986)
- Günden Kalanlar (The Remains of the Day, 1989)
Avunamayanlar (The Unconsoled, 1995)
- Öksüzlüğümüz (When We Were Orphans, 2000)
- Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go, 2005)
- Gömülü Dev (The Buried Giant, 2015)
- Klara ile Güneş (Klara and the Sun, 2021)