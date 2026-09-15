Nörobilimde tarihi adım: Yapay zeka destekli beyin implantı felçli hastaların sessizliğini ve mimiklerini çözdü

California Üniversitesi, San Francisco (UCSF) araştırmacıları tarafından yürütülen ve saygın tıp yayını Nature Neuroscience bünyesinde yayımlanan çalışma, beyin implantlarının ilk kez kelimeler ile sözel olmayan jestleri aynı anda dijital ortama aktarabileceğini belgeledi.

Geçmişte geliştirilen cihazlar yalnızca konuşma sinyallerine veya sadece basit kas hareketlerine odaklanırken, yeni geliştirilen yapay zeka dekoderleri motor korteksteki karmaşık sinirsel ağları bütüncül olarak çözmeyi başardı.

STEPHEN HAWKİNG YÖNTEMİNE SON VEREN BÜTÜNSEL TEKNOLOJİ

ALS hastalarının dünyayla iletişim kurmasında Stephen Hawking ile özdeşleşen göz takip sistemleri uzun yıllardır kullanılıyordu. Ancak bu yöntemlerin son derece yavaş, yorucu olması ve ses tonu ile jestleri tamamen kapsam dışı bırakması hastaların duygularını ifade etmesini engelliyordu.

UCSF Nörolojik Cerrahi Departmanı'ndan Prof. Dr. Edward Chang liderliğindeki ekip, hastaların motor korteks yüzeyine yerleştirilen elektrokortikografi (ECoG) sensör matrisleri sayesinde, hastalar konuşmayı ve hareket etmeyi denedikleri anda oluşan sinirsel dalgalanmaları kaydetti. Elde edilen veriler, sanal bir avatara aktarılarak hastanın aynı anda hem konuşması hem de mimik ve el hareketlerini yapması sağlandı.

BEYİNDEKİ SÖZ VE JEST MERKEZLERİNİN ORTAK AĞI ÇÖZÜLDÜ

Klinik deneylerde ALS hastalarının beyin aktiviteleri incelendiğinde, konuşma ve jest fonksiyonlarının sanılanın aksine beyinde tamamen ayrı bölgelerde gerçekleşmediği saptandı. Özellikle beynin "presantral girus" bölgesindeki nöronların, hem kelime üretimi hem de el-yüz hareketleri esnasında eşzamanlı olarak modüle edildiği ortaya kondu.

Araştırmacılar, sözel sinyaller ile jest sinyallerini ayrı ayrı çevirip birleştirmek yerine, her iki eylemi eşzamanlı eğiten hibrit dekoder modellerinin çok daha yüksek doğruluk oranı sunduğunu açıkladı.

KLİNİK DENEYLER VE KABLOSUZ TEKNOLOJİ HEDEFLENİYOR

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) yetkilileri, elde edilen sonuçların ağır felçli hastaların insan iletişiminin doğal yapısını yeniden kazanması adına tarihi bir eşik olduğunu vurguladı.

Mevcut sistemde beyinden çıkan kabloların harici cihazlara bağlı olduğu belirtilirken, araştırmanın bir sonraki safhasında Wi-Fi üzerinden kablosuz veri aktarımı yapan tamamen implant edilebilir modellerin geliştirilmesi ve geniş kelime hazneli klinik deneylerin başlatılması hedefleniyor.