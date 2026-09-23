Nörolojide çığır açan çalışma: Diş fırçalamak beyni bakteriyel iltihaptan koruyor

Nöroloji ve ağız sağlığı dünyasında ezber bozan bir uzun dönem araştırmasına imza atıldı. Japonya'daki araştırmacılar tarafından yürütülen ve tıp dünyasının saygın yayınlarından The Journal of Clinical Periodontology bünyesinde yayımlanan çalışma, diş eti hastalıkları ile nörodejeneratif rahatsızlıklar arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. 1.400 katılımcının 10 yıl boyunca nörolojik ve ağız sağlığı verilerini izleyen bilim insanları, diş eti dokusundaki iltihaplanmanın beyin fonksiyonlarını doğrudan etkilediğini tespit etti.

DİŞ ETİ KANAMASI OLANLARDA ALZHEİMER RİSKİ %61 DAHA FAZLA

Araştırma verilerine göre, düzenli diş eti kanaması (BOP) ve diş eti cebi derinliği yaşayan bireylerin 10 yıl içinde demansa yakalanma olasılığı %54 daha yüksek çıktı. Söz konusu durum en yaygın demans türü olan Alzheimer hastalığı söz konusu olduğunda ise %61'lik korkutucu bir risk artışına ulaştı.

Diş eti çekilmesi en ileri düzeyde olan hastalarda demans gelişme oranının %59 olduğunu bildiren uzmanlar, ağız içi dokuların harabiyetinin beyindeki damarsal ve hücresel çöküşü hızlandırdığını kaydetti.

SEYREK DİŞ FIRÇALAMAK VÜCUTTA BAKTERİYEL İLTİHABI TETİKLİYOR

Çalışmada, dişlerin seyrek fırçalanmasının diş eti altında plak birikimine ve bakteri yükünün artmasına yol açtığı vurgulandı. Ağız içinden kan dolaşımına karışan bu bakterilerin tüm vücutta sistemik inflamasyonu (iltihaplanmayı) tetiklediği ve kan-beyin bariyerini geçerek beyin dokusunda hasar yarattığı açıklandı.

Araştırma ekibi, diş eti iltihabının (periodontitis) önlenmesinin kamu sağlığı açısından demans vakalarını azaltmada kritik bir koruyucu kalkan olabileceğini bildirdi.

UZMANLARDAN UYARI: GÜNDE 3 KEZ FIRÇALAMA VE ELEKTRİKLİ FIRÇA KULLANIMI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Minnesota Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpdoğan Kantarcı, ağız sağlığını korumanın sadece dişleri değil, 50'den fazla sistemik hastalığı önlediğini ifade etti.

Prof. Dr. Kantarcı, ağız boşluğunun beyin, eklemler ve bağırsak sağlığı ile doğrudan etkileşimde olduğunu belirterek; günde 3 kez doğru teknikle diş fırçalanmasını ve plak temizliğinde daha etkili olan elektrikli diş fırçalarının tercih edilmesini önerdi.