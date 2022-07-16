Nükhet Duru konserini yarıda kesti: Kendisine de, menajerine de ulaşılamadı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:48

Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Nükhet Duru, 2 saat sürmesi planlanan konserini 50 dakikada bitirdi.

Mekan sahipleri, sahneden erken inen ve telefonunu kapatan Nükhet Duru ve menajerine ulaşamadı.

SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Snob Magazin'in haberine göre, Duru'nun herhangi bir açıklama yapmadan sahneden erken ayrılmasının ardından dinleyiciler, "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.

Mekanın işletmecisi Serkan Can da, izleyicileri sakinleştirirken Duru'nun sahneden erken ayrılmasına bir anlam veremediğini söyledi.