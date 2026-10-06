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Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

6.10.2026 11:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nuri Alço hastaneye kaldırıldı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Nuri Alço, bronşit nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Alço'nun eşi Burcu Alço, 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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Türk sinemasında özellikle canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

75 yaşındaki oyuncunun, Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy’un hayatını kaybettiği haberini hastane odasında aldığı öğrenildi. Alço, Arsoy’un vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, “Göksel Ağabeyim... Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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EŞİ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama eşi Burcu Alço’dan geldi. Burcu Alço, usta oyuncunun bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Alço’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

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