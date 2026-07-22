'Obsession' filmi sosyal medyada tartışma yarattı: Sevgi ne zaman saplantıya dönüşüyor?

Aşk, bağlılık ve kıskançlık... İlişkilerin en güçlü duyguları bazen sağlıklı sınırların aşılmasına neden olabiliyor. Son dönemde ilgi gören "Obsession", tam da bu noktaya odaklanarak takıntılı davranışların bireyler ve ilişkiler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Film, yalnızca bir gerilim hikâyesi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda günümüz ilişkilerinde sıkça konuşulan kontrol etme isteği, sürekli onay arayışı ve sınır ihlalleri gibi konuları da yeniden gündeme taşıyor.

TAKINTI İLE SEVGİ ARASINDAKİ FARK

Uzmanlara göre sağlıklı bir ilişkide güven, karşılıklı saygı ve bireysel alan önemli yer tutuyor. Buna karşın partnerin sürekli nerede olduğunu öğrenmek istemek, telefonunu kontrol etmek, sosyal medya hareketlerini yakından takip etmek ya da hayatının merkezine tamamen tek bir kişiyi koymak, zamanla sağlıksız bir ilişki dinamiğine dönüşebiliyor.

MODERN İLİŞKİLERDE NEDEN DAHA FAZLA KONUŞULUYOR?

Sosyal medya ve dijital iletişim araçları, çiftlerin birbirine ulaşmasını kolaylaştırırken aynı zamanda sürekli takip etme ve kontrol etme davranışlarını da görünür hâle getirdi. "Son görülme", konum paylaşımı ve çevrim içi olma durumu gibi özellikler, bazı ilişkilerde güvensizlik duygusunu artırabiliyor.

TAKINTILI DAVRANIŞLARIN BELİRTİLERİ NELER?

İlişki uzmanlarının dikkat çektiği bazı davranışlar şunlar olabilir:

Partneri sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmek.

Mesajlara anında cevap beklemek.

Aşırı kıskançlık göstermek.

Partnerin sosyal çevresini kısıtlamaya çalışmak.

Sürekli onay ve ilgi beklemek.

Bu davranışların tek başına bir tanı koydurmadığı, ancak ilişki dinamiklerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

FİLM NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

Filmin merkezindeki hikâye, birçok izleyicinin kendi ilişki deneyimlerini de sorgulamasına neden oldu. "Beni her şeyden çok sevsin", "Hayatının merkezinde sadece ben olayım" ya da "Bensiz mutlu olamasın" gibi romantik görünen beklentilerin, zaman zaman sağlıksız ilişki dinamiklerine dönüşebileceği tartışılıyor.

Psikologlar ise gerçek hayatta takıntılı bağlılığın her zaman filmdeki gibi dramatik ya da doğaüstü olaylarla ortaya çıkmadığını vurguluyor. Sürekli kontrol etme isteği, partnerin özel alanına saygı göstermeme, aşırı kıskançlık ve yoğun onay beklentisi gibi davranışlar, zamanla ilişkiyi yıpratabilen örnekler arasında gösteriliyor.

Bu yönüyle "Obsession", yalnızca bir korku filmi olmanın ötesine geçerek modern ilişkilerde sevgi ile saplantı arasındaki sınırın nerede başladığına dair izleyiciyi düşünmeye davet ediyor.

TAKINTILI BAĞLILIĞIN PSİKOLOJİDEKİ KARŞILIĞI: LİMERENCE

Filmde işlenen saplantılı bağlılık, psikoloji literatüründe "limerence" olarak adlandırılan kavramı da yeniden gündeme taşıyor. Bu terim, ilk kez 1979 yılında psikolog Dorothy Tennov tarafından kaleme alınan Love and Limerence adlı kitapta tanımlandı.

Limerence, bir kişiye karşı yoğun romantik ilgi duyulması, o kişiyle ilgili düşüncelerin zihni sürekli meşgul etmesi ve karşılık görme arzusunun hayatın merkezine yerleşmesi şeklinde açıklanıyor. Bu süreçte kişi, karşı tarafın en küçük davranışlarını bile anlam yükleyerek yorumlayabiliyor ve duygusal olarak büyük iniş çıkışlar yaşayabiliyor.

Her ne kadar limerence, DSM-5 gibi resmi psikiyatrik tanı sınıflandırmalarında bağımsız bir ruhsal bozukluk olarak yer almasa da, psikoloji alanında yoğun romantik idealizasyon ve saplantılı bağlanmayı açıklamak için kullanılan bir kavram olarak değerlendiriliyor.