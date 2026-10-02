Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğleden sonra gelen enerji düşüklüğünü ve halsizliği doğal yollarla önlemenin 3 pratik yolu

Öğleden sonra gelen enerji düşüklüğünü ve halsizliği doğal yollarla önlemenin 3 pratik yolu

2.10.2026 23:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öğleden sonra gelen enerji düşüklüğünü ve halsizliği doğal yollarla önlemenin 3 pratik yolu

Öğle yemeğinden birkaç saat sonra yaşanan ani enerji düşüşü ve uyku hali, günün geri kalanındaki verimliliğinizi olumsuz etkileyebilir. Şekerli gıdalara veya kafeine aşırı yüklenmeden, zindeliğinizi doğal yoldan korumak mümkün. İşte öğleden sonra halsizliğini bitirecek 3 etkili yöntem...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Günün ortasında görülen bu ani düşüş, kan şekerindeki dalgalanmalardan ve hücrelerin oksijen ihtiyacından kaynaklanır. Yanlış besin seçimleri yerine doğru alışkanlıklarla enerjinizi gün boyu dengede tutabilirsiniz.

Image

1. Protein ve Lif Ağırlıklı Dengeli Öğle Yemeği Tercihi

Öğle öğününde tüketilen beyaz ekmek, makarna gibi basit karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltip ani bir düşüşe yol açar.

Uygulama Yolu: Öğle yemeklerinde basit karbonhidratlar yerine protein, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin (örneğin ızgara tavuklu sebze salatası veya baklagil tabakları) besinler tercih edilir.

2. 15 Dakikalık Tempolu Yürüyüş veya Temiz Hava Molası

Kapalı ve hareketsiz bir ortamda saatlerce oturmak, vücuttaki oksijen akışını yavaşlatarak uykululuk halini tetikler.

Uygulama Yolu: Yemekten sonra kısa bir süre açık havaya çıkılarak hafif tempolu yürüyüş yapılır ya da pencere önünde derin nefes egzersizleriyle oksijen akışı sağlanır.

3. Şekerli İçecekler Yerine Soğuk Limonlu Su veya Yeşil Çay

Düşen enerjiyi toplamak için tüketilen şekerli gazlı içecekler veya hazır kahveler, kısa süreli bir canlanma sonrası daha büyük bir çöküş yaratır.

Uygulama Yolu: Gün ortasındaki halsizlikte vücudu tazelemek için taze limon dilimleri eklenmiş soğuk su veya demlenmiş ılık yeşil çay tercih edilir.

İlgili Konular: #uykusuzluk #Yorgunluk

İlgili Haberler

Yeni tütün yasası gündemde: Uzmanlardan e-sigara ve nikotin ürünleri uyarısı
Yeni tütün yasası gündemde: Uzmanlardan e-sigara ve nikotin ürünleri uyarısı Sağlığa Evet Derneği, Meclis’e geleceği belirtilen yeni tütün düzenlemesi öncesinde yeni nesil nikotin ürünlerine karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar, Türkiye’de sigara satışının son 12 yılda yıllık yaklaşık yüzde 5 artarak 2025’te 160 milyar adede ulaştığını belirtirken, 10-19 yaş grubunda yapılan bir araştırmada katılımcıların yüzde 21,9’unun en az bir kez e-sigara kullandığının belirlendiğini aktardı.
'7-8 saat uyumanıza rağmen gün içinde ayakta duramıyorsanız...' Uzmanı uyku apnesi ve narkolepsi riskine karşı uyardı!
'7-8 saat uyumanıza rağmen gün içinde ayakta duramıyorsanız...' Uzmanı uyku apnesi ve narkolepsi riskine karşı uyardı! Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Demet Aslan, gün içinde aniden bastıran aşırı uyku halinin (hipersomni) hastaların yaşam kalitesini ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.
Uzmanı uyardı: Kalıcı köpüklü idrarın sebebi bu olabilir!
Uzmanı uyardı: Kalıcı köpüklü idrarın sebebi bu olabilir! İdrarda görülen köpüklenmenin her zaman bir hastalık belirtisi olmadığını belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Merve Aktar, sürekli tekrarlayan köpüklenmenin böbrek hastalıklarının habercisi olabileceği konusunda uyardı.