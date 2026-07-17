Oktay Kaynarca'dan şaşırtan itiraf:

Oktay Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakterinin hâlâ unutulmadığını söyledi ve konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

"BİR TÜRLÜ ÖLEMİYORUM"

'Süleyman Çakır' karakterinin her yıl 8 Nisan'da anılmasını esprili bir dille anlatan Oktay Kaynarca "8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim ağabey ben, bir türlü ölemiyorum." ifadelerinde bulundu.

"KAMYON FABRİKASINDA İŞE GİTTİM"

Kaynarca, "Murat Yeter'le Folk Sohbetleri" programında ailesinin kendisini disipline etmek amacıyla bir kamyon fabrikasında çalışmaya gönderdiğini anlattı. "Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim" diyen Kaynarca, süreci şu sözlerle aktardı: "Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim."