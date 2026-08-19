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Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 Öğrenciler okula ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 Öğrenciler okula ne zaman başlıyor?

19.08.2026 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 Öğrenciler okula ne zaman başlıyor?

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 Öğrenciler okula ne zaman başlıyor?
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 Öğrenciler okula ne zaman başlıyor?

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

2026 UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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