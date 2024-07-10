Öldükten sonra Ay'a gömülen il ve tek insan: Eugene Shoemaker

1928'de dünyaya gelen Eugene Shoemaker adlı Amerikalı bilim insanı öldükten sonra Ay'a gömülen ilk kişi oldu ve tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 19:15
Öldükten sonra Ay'a gömülen il ve tek insan: Eugene Shoemaker
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ABD'li yerbilimci Eugene Shoemaker öldükten sonra Ay'a gönderilen ve gömülen tek insan olarak tarihe geçti.

Shomaker bilim insanı olan David Levy ile bir kuyrukluyıldız keşfetti. Bu yıldıza Shoemaker- Levy ismi verdi. Shoemaker, ABD Jeolojik Araştırmaları kapsamında Astroloji Araştırma Programı'nı da kurdu. Bilim insanı, Apollo misyonu kapsamında Ay'a gidecek astronotlara orada Dünya'da var olan yüzey şekillerine benzer olarak ne bulabilecekleri konusunda eğitim verdi.

Shoemaker, hayatı boyunca astronot olmak istedi ancak sağlık nedenlerinden bu rüyasını gerçekleştiremedi. Bu durumu bilen arkadaşı Carolyn Porco'nun aklına, 1997'de ölen arkadaşının bedenini Ay'a gönderme fikri geldi. NASA da bu fikri destekledi. 6 Ocak 1998'de NASA'nın Lunar Prospector uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna gitmek üzere yola çıktı. Uzay aracında Celestis tarafından sağlanan ve maliyeti 600 dolar olan bir uzay kapsül içinde Shoemaker'ın külleri de vardı. 31 Temmuz 1999'da NASA uzay aracını kasıtlı olarak Ay'ın yüzeyine çarptırmış ve Shoemaker da Dünya dışında gömülen ilk ve tek insan oldu.


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