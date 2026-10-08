2026 Orionid Meteor Yağmuru, gökyüzünde etkileyici bir manzara izlemek isteyenlerin gündeminde. Peki, Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 Orionid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Orionid meteor yağmuru 2 Ekim - 7 Kasım 2026 tarihleri arasında aktif durumda olacak. Gökyüzü gözlemcileri için en yoğun ve en çok kayan yıldızın görüleceği zirve gecesi ise 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak.

Uzmanlara göre meteor yağmurunu izlemek için en ideal zaman dilimi, gece yarısından sonra başlayıp şafak vaktine kadar uzanan saatlerdir. Bu yıl Ay'ın konumu nedeniyle parlaklık etkili olsa da, Ay battıktan sonra şafak öncesi karanlık pencere en net gözlem imkanını sunacak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Hem Kuzey hem de Güney Yarımküre'den görülebilen bu kozmik olay için Türkiye'de uygun hava koşullarının ve karanlık bir gökyüzünün bulunması yeterli olacak.

Şehir ışıklarından uzak, karanlık kırsal alanlarda veya gözlem noktalarında uygun koşullar sağlandığında, zirve gecesinde saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görmek mümkün olabilecek.