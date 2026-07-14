Orkun Işıtmak İspanya'daki zorlu Ironman yarışını tamamladı: Eleştirilere madalyalı yanıt

Dijital içerik üreticisi Orkun Işıtmak, spor dünyasının en prestijli ve en zorlu dayanıklılık testlerinden biri olarak kabul edilen uluslararası triatlon organizasyonu Ironman'de mücadele etti. İspanya'da gerçekleştirilen Ironman Vitoria-Gasteiz yarışına katılan Işıtmak, sadece 30 günlük bir hazırlık sürecinin ardından oldukça dikkate değer bir başarıya imza attı.

MOLA VERMEDEN ÜÇ ZORLU ETAP

Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel ve amatör yüzlerce sporcuyu bir araya getiren organizasyon, katılımcıların hem fiziksel hem de mental gücünü en üst seviyede test etmesiyle tanınıyor. Orkun Işıtmak, etaplar arasında mola vermeden, toplamda üç farklı bölümden oluşan ağır parkuru aralıksız sürdürerek tamamlamayı başardı.

Işıtmak'ın 13 saat 30 dakika boyunca aralıksız mücadele ettiği yarışmanın etapları ve mesafeleri şu şekilde gerçekleşti:

Yüzme: 3,8 kilometre

Bisiklet: 180 kilometre

Koşu (Maraton): 42,2 kilometre

ELEŞTİRİLERE MADALYALI YANIT: "TAM IRONMAN YAPTIM"

Zorlu parkuru bitirmesinin ardından sosyal medyada başarısına yönelik gelen bazı olumsuz yorumlara yanıt veren Orkun Işıtmak, kazandığı madalyayı paylaşarak iddialara açıklık getirdi. Paylaşılan haberlerin altında "Tam değil, yarım Ironman yaptı. 13 saat 30 dakikada herkes dur kalk yapar" tarzında ifadeler gördüğünü belirten içerik üreticisi, şu açıklamayı yaptı:

"Madalyada da yazdığı gibi; 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşu... Tam Ironman yaptım."





CEM BÖLÜKBAŞI'NDAN TEBRİK MESAJI

Orkun Işıtmak'ın sadece bir aylık bir antrenman süreciyle bu küresel dayanıklılık testini başarıyla tamamlaması spor camiasında da takdir topladı. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden başarılı yarış pilotu Cem Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla Işıtmak'ı tebrik etti. Bölükbaşı mesajında, "Sadece 1 ay çalışıp Ironman olmak... Kafana koydun ve başardın, tebrik ederim. Gurur duyduk, eline emeğine sağlık" ifadelerine yer vererek meslektaşına destek verdi.