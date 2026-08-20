Örümcek ve yılan korkusunun arkasındaki bilimsel gerçek: Doğuştan mı yoksa sonradan mı öğreniliyor?

Evde veya sokakta aniden karşılaşılan bir örümcek ya da yılan, birçok insanda panik duygusunu tetikleyebiliyor. Çevre Araştırma ve Eğitim Enstitüsü verilerine göre dünya genelinde örümcek ısırığı nedeniyle yaşanan can kayıpları yılda 10’un altındayken, bu canlılara karşı duyulan korkunun mantıksız seviyelere ulaşması fobilerin kaynağını tartışmaya açıyor. Uzmanlar, insan hayatını kısıtlayan ve tehditle orantısız şekilde gelişen aşırı korkuların fobi olarak tanımlandığını belirtiyor.

KORKU HAYATİ BİR DUYGU ANCAK FOBİYE DÖNÜŞEBİLİR

Rutgers Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Vanessa LoBue, korkunun insanları potansiyel tehlikelerden koruyan hayati bir duygu olduğunu vurgularken, Pécs Üniversitesi Görsel Biliş ve Duygu Laboratuvarı Direktörü András Zsidó ise bu hissin günlük yaşamı engelleyici bir hal alması durumunda fobiye dönüştüğünü kaydediyor.

Çoğu uzmana göre insanlar fobilerle doğmuyor. Viyana Üniversitesi'nden Prof. Stefanie Hoehl, bebeklerin yılan veya örümcek gördüklerinde göz bebeklerinin genişlediğini ve noradrenalin sisteminin aktif hale geldiğini belirterek, insanların bu canlıları ve anormal hareket biçimlerini diğer nesnelere göre daha hızlı algılamaya hazır olduğunu ifade ediyor.

POPÜLER KÜLTÜR VE BİYOFOBİ ETKİSİ

Fobilerin oluşumunda sadece evrimsel yatkınlıklar değil, yaşanılan olumsuz deneyimler ve çevresel faktörler de rol oynuyor. Prof. Vanessa LoBue, filmlerde ve kitaplarda yılan ile örümceklerin sürekli tehdit unsuru olarak gösterilmesinin korkuyu beslediğini aktarıyor.

Bununla birlikte kentleşme oranının artması da doğadan uzaklaşan insanlarda "biyofobi" olarak adlandırılan hayvan fobilerinin yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. Dr. András Zsidó, doğada daha fazla zaman geçiren ve olumlu deneyimler yaşayan bireylerin bu tür fobileri geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu belirtiyor.

FOBİLERİ YENMEK VE KORUNMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, fobilerin kademeli maruz kalma yöntemleriyle kontrol altına alınabileceği konusunda hemfikir. Korkulan nesnenin fotoğraflarına bakmak, onunla ilgili bilimsel ve olumlu bilgiler edinmek gibi küçük adımlarla başlanabileceği ifade edilirken, günlük hayatı ciddi derecede etkileyen durumlar için profesyonel destek alınması tavsiye ediliyor.