Oscar'da 'şaka' sonrası kriz: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
Bu yıl 74. kez düzenlenen Oscar'ın sunucuları arasında yer alan komedyen Amy Schumer, ödül töreninde yaptığı şaka yüzünden ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Olay, dünya basınında da geniş yankı buldu.
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith’in, komedyen Chris Rock’a tokat atmasıyla gündem olan 94. Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer da, Kirsten Dunst’a yaptığı şakayla dikkat çekmişti. Schumer katıldığı bir programda yaptığı şakayla ilgili ölüm tehditleri aldığını söyledi.
NTV'de yer alan habere göre, Schumer, Dunst için 'koltuk doldurucu' diyerek oyuncuyu yerinden kaldırıp eşi Plemons ile konuşmaya başlamıştı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
"BU AÇIKLAMA GEREKLİYDİ"
Schumer Oscar’da yaptığı bir şakanın ardından yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Schumer, "Hey, Kirsten Dunst’a olan sevginizi takdir ediyorum. Ben de onu seviyorum! O kraliçeye bu şekilde saygısızlık etmem" dedi.
Schumer, Stern’e şakayla ilgili olarak aldığı taciz ve tehditlerin kontrolden çıkmasından sonra bu açıklamanın gerekli olduğunu söyledi.
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