Osmaniye'de hasat başladı! Fiyatı yarı yarıya çakıldı...

Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde üretici Salih Kılıç'a ait 200 dönümlük arazide yer fıstığı hasat programı düzenlendi.

Türkiye'nin önemli yer fıstığı üretim merkezlerinden Osmaniye'de yaklaşık 120-125 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Bu yıl kent genelinde yaklaşık 50 bin ton yer fıstığı elde edilmesi beklenirken, söz konusu üretimin Osmaniye ekonomisine yaklaşık 4,5-5 milyar TL katkı sağlaması öngörülüyor.

"YER FISTIĞI FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 200 dönümlük bir arazide fıstık hasadı yaptıklarını belirten çiftçi Salih Kılıç ise, "Devlet büyüklerimizin iştirakiyle fıstık hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 200 dönümlük bir arazide fıstık hasadı yaptık. Dönüme 450-500 kilo gibi bir verim bekliyoruz. Nisan ayı içerisinde ekimleri yapıldı. Eylül ayı içerisinde hasadını gerçekleştiriyoruz. Birinci ürün fıstığımız. Şu an piyasa düşük. Hasat zamanı. Bundan bir ay önce 80, 90, 100 liraya giden fıstık 55-60 TL civarına düştü. İnşallah tekrar 80-90 TL bandına gelmesini umuyoruz" dedi.