Oya Lale Özan Arslan kimdir? Lale Özan Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Lale Özan Arslan neden gözaltına alındı?

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gazeteci Lale Özan Arslan hakkında adli işlem başlatıldı. Peki, Lale Özan Arslan kimdir? Lale Özan Arslan kaç yaşında, nereli?

OYA LALE ÖZAN ARSLAN KİMDİR?

Oya Lale Özan Arslan, Ankara’da dünyaya geldi. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir.

OYA LALE ÖZAN ARSLAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Arslan, 1992 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu‘nda oyuncu olarak görev yaparken Anadolu Ajansı (AA) “ART” ismi altında temellerini attığı görüntü ve radyo servisi’nde “Radyo Anadolu’da” Metin Ucan ile beraber bir kültür – sanat programı sunmuştur. Program yaklaşık olarak 6 ay sürmüştür.

Daha sonra da haber spikerliği yapmaya başlamıştır.1997 senesinde CTV‘ye geçmiş ve ara ve ana haber bültenlerini sunmuştur. 2000 senesinde CTV kapanınca işine son verilmiş ve işsiz kalmıştır. 2004 ve 2009 seneleri arasında TRT Ankara Radyosu‘nda sunuculuk ve yapımcılık görevlerini icra etmiştir. 2009 senesinin Ağustos ayında Halk TV ekranlarında spikerlik yapmaya başlamıştır.

Lale Özan Arslan, 7 Haziran 2013 günü Redhack ile birlikte yaptığı canlı yayın ile gündeme oturmuştur. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Arslan, evlidir. Bu evliliğinden Lal ve Dora isimlerine iki kız evladı dünyaya gelmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra işine son verilmiş ve 1 Nisan 2019 günü Halk TV‘den ayrılmıştır.

OYA LALE ÖZAN ARSLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gazeteci Lale Özan Arslan hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından Arslan gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Lale Özan Arslan'ın son dönemde firari gazeteci Erk Acarer'le YouTube platformunda gerçekleştirdiği ortak yayınlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.