Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

28.07.2026 14:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bekiroğlu paylaşımına "Son inşallah" notunu düştü.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar atlatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu.

"SON İNŞALLAH"

Daha önce iki kez ölümden döndüğünü ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını söyleyen oyuncu, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Son inşallah" notunu düştü.

Image

"BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI"

Aslı Bekiroğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı."

İlgili Konular: #oyuncu #ameliyat #Aslı Bekiroğlu

İlgili Haberler

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: 'Bu süreç beni Allah’a yakınlaştırdı'
Oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı: 'Bu süreç beni Allah’a yakınlaştırdı' Rahmindeki miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesilmesiyle zor günler geçiren ve nisan ayında yedinci kez ameliyat olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zorlu süreci ve hayatındaki değişimleri anlattı. Katıldığı programda içsel bir dönüşüm yaşadığını belirten Bekiroğlu, bu sürecin kendisini manevi olarak geliştirdiğini ve Allah'a daha çok yakınlaştırdığını ifade etti.
7 kez ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu taburcu olamadı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'
7 kez ameliyat olmuştu... Aslı Bekiroğlu taburcu olamadı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar' Geçirdiği ameliyatların ardından tedavisi süren Aslı Bekiroğlu, taburcu olmayı beklerken hastaneden çıkamadığını gözyaşlarıyla duyurdu.
Aslı Bekiroğlu’nun başına gelmeyen kalmadı: 7 ameliyat sonrası taburcu olmuştu, düz yolda düşüp yeniden hastanelik oldu!
Aslı Bekiroğlu’nun başına gelmeyen kalmadı: 7 ameliyat sonrası taburcu olmuştu, düz yolda düşüp yeniden hastanelik oldu! Rahim miyomu ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle üst üste 7 operasyon geçiren ve günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, taburcu olur olmaz kabusu yeniden yaşadı. Sağlığına kavuşup temiz hava almak için yürüyüşe çıkan başarılı oyuncu, düz yolda dengesini kaybedip düşerek hastanelik oldu. Kaslarında yırtık tespit edilen Bekiroğlu, sosyal medyadan "Nazar" isyanında bulundu.