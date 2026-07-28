Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar atlatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu.

"SON İNŞALLAH"

Daha önce iki kez ölümden döndüğünü ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını söyleyen oyuncu, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Son inşallah" notunu düştü.

"BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI"

Aslı Bekiroğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı."