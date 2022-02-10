Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı
Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri gören polis, oyuncuyu gözaltına aldı.
20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.
Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ
Ünlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteriyi sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü hakkında dava açılmıştı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Araştırmada ortaya çıktı: Ömrünüzü 13 yıl uzatabilir
- Galatasaray'a Muslera müjdesi!
- Erdoğan'ın sözünü dinleyene ceza
- AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Dolar güne yükselişle başladı
- İzmir Barosu'ndan 'nafaka düzenlemesi' tepkisi
- Ünlü oyuncu müşteriye bıçakla saldırdı
- Fransa'da ayın golü Cengiz Ünder'in!
- Halil Falyalı'nın otopsisinden ilk bulgu
- Altın fiyatlarında kritik gün bugün