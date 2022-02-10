Oyuncu Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:40

20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.

Günaydın'ın haberine göre, Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Ünlü, geçen mayıs ayında da yemeği beğenmeyerek restorandan ayrılmak isteyen müşteriyi sosyal medya hesabından "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki..." diyerek tehdit etmişti. Ünlü hakkında dava açılmıştı.