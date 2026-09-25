Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında hapis cezası kararı: 15 milyon liralık 'estetik borcu' iddiası!

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Yılmaz'ın daha önce Almanya'da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği iddiasıyla gündeme gelen dosyada, oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası kararı verildiği öne sürüldü.

Yılmaz'ın botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile çeşitli estetik uygulamalardan kaynaklandığı iddia edilen borçlarının ise yaklaşık 285 bin Euro'ya ulaştığı belirtildi.

İktidara yakın Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre Yılmaz'ın Almanya'daki soruşturması, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikâyet ve suç duyurusunun ardından gündeme gelmişti.

Aydın'ın şikâyetinin ardından Yılmaz'ın Almanya'da sahte belge kullandığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

"ESTETİK BORCU" İDDİASI

Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen soruşturmanın kapsamının estetik işlemlerden kaynaklanan borçlara da uzandığı öne sürüldü.

İddiaya göre soruşturma; Yılmaz'ın botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer uygulamaları ile yüz vitamini ilaçları gibi çeşitli estetik ve bakım işlemlerinin ücretlerini ödememesi üzerine başlatıldı. Borçların oluştuğu kişi ve kurumların yanı sıra Almanya'daki savcılık ve polis birimlerinin de süreçte yer aldığı belirtildi.

Yılmaz'ın söz konusu işlemler ve hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları ile icra dosyaları nedeniyle 285 bin Euro olan toplam borcunun yaklaşık 15 milyon liraya ulaştığı ileri sürüldü.

Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın bazı borçlarda kefil olduğu, bu nedenle borçların önemli bir bölümünü Aydın'ın ödediği öğrenildi.

Aydın'ın elinde bulunan belgelerin ise Hamburg Türk Konsolosluğu'nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirildiği belirtildi. Apostil, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin başka bir ülkede resmi olarak kullanılabilmesini sağlayan uluslararası doğrulama işlemine verilen isim olarak tanımlanıyor.

Daha önce sahte olduğu ileri sürülen belgelerin Alman makamları ve Türk Konsolosluğu'ndaki işlemler kapsamında onaylandığı iddiası, dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Yaklaşık 285 bin Euro olduğu belirtilen borç kalemlerinin de dosyada yer aldığı aktarıldı. Söz konusu belgelerin Türkiye'de yapılması planlanan hukuki başvurularda kullanılacağı öğrenildi.

Öte yandan Yılmaz hakkında Almanya'da olası bir yakalama kararı bulunması halinde bunun diğer Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanıp uygulanmayacağı ve nasıl uygulanacağı, ülkeler arasındaki uluslararası adli işbirliği prosedürlerine göre değerlendirilecek.