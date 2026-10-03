Oyuncular Sendikası'ndan Elçin Sangu'ya destek

Oyuncu Elçin Sangu'ya Oyuncular Sendikasından destek geldi. Sendika, son dönemde oyuncu hakkında yayımlanan haber ve yorumların diline dikkat çekerek gazetecilikte nesnellik çağrısında bulundu.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Oyuncular için mesleki itibar aynı zamanda çalışma hakkının bir parçasıdır. Bir oyuncu hakkında yaratılan olumsuz kanaat, iş ilişkilerini, yeni projelere erişimini ve yıllar içinde emek vererek oluşturduğu kariyerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle meslektaşımız Elçin Sangu'yu küçümseyen, kişiliğini hedef alan ve mesleki itibarına zarar verebilecek bir yayın dilini kabul etmiyoruz." denildi.

SENDİKADAN ELÇİN SANGU'YA DESTEK

Açıklamanın tamamında şunlara yer verildi:

"Son dönemde meslektaşımız Elçin Sangu hakkında yayımlanan bazı haber, yazı ve yorumlarda kullanılan dili kaygıyla takip ediyoruz.

Taraflar arasındaki hukuki süreçleri ve uyuşmazlıkları değerlendirmek, kimin haklı olduğuna karar vermek Oyuncular Sendikası'nın görevi değildir.

Ancak söz konusu uyuşmazlıkların, bir meslektaşımızın kişiliğini ve mesleki itibarını hedef alan bir yayın diline dönüşmesi karşısında sessiz kalmayı da doğru bulmuyoruz.

Basın özgürlüğü ve kamunun haber alma hakkı vazgeçilmezdir. Ancak gazetecilik, kişisel anlaşmazlıklardan ve geçmişte yaşananlardan bağımsız, nesnellik ve kamu yararı gözetilerek yapılmalıdır.

Bir kişi hakkında haber vermek ile o kişiyi itibarsızlaştırmak aynı şey değildir.

Oyuncular için mesleki itibar aynı zamanda çalışma hakkının bir parçasıdır. Bir oyuncu hakkında yaratılan olumsuz kanaat, iş ilişkilerini, yeni projelere erişimini ve yıllar içinde emek vererek oluşturduğu kariyerini doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle meslektaşımız Elçin Sangu'yu küçümseyen, kişiliğini hedef alan ve mesleki itibarına zarar verebilecek bir yayın dilini kabul etmiyoruz.

Bu tutumumuz yalnızca Elçin Sangu için değil, bütün meslektaşlarımız için geçerlidir.

Gazetecilerin haber yapma ve eleştirme hakkını tartışmaya açmıyoruz. Savunduğumuz şey çok daha temel bir ilkedir.

Haber ile kişisel kanaat, eleştiri ile itibarsızlaştırma, gazetecilik ile kişisel hesaplaşma arasındaki sınırın korunması gerekliliğidir.

Hiç kimsenin mesleki hayatı kişisel bir hesaplaşmanın alanı hâline getirilemez.

Oyuncular Sendikası olarak meslektaşlarımızın çalışma hakkının, mesleki itibarının ve insan onurunun yanındayız."