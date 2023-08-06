Oyuncuların yeni sezonda kazanacakları para belli oldu!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:57

Güncelleme: 06.08.2023 - 10:57

Dizi oyuncularının 2024’te yeni sezonda kazanacakları para belli oldu.

10Haber’den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, aktör ve aktrislerin yeni sezonda bölüm başı alacakları ücret şu şekilde:

YALI ÇAPKINI

Afra Saraçoğlu: 500 bin TL

Mert Ramazan Demir: 400 bin TL

AİLE

Kıvanç Tatlıtuğ: 1.5 milyon TL

Serenay Sarıkaya: 1.2 milyon TL

YARGI

Kaan Urgancıoğlu: 700 bin TL

Pınar Deniz: 700 bin TL

BENİM ADIM FARAH

Demet Özdemir: 650 bin TL

Engin Akyürek: 650 bin TL

KIZILCIK ŞERBETİ

Sıla Türkoğlu: 100 bin TL

Doğukan Güngör: 50 bin TL