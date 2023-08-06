Oyuncuların yeni sezonda kazanacakları para belli oldu!
Oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları paralar ortaya çıktı. En pahalı çift, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya oldu. En düşük ücreti ise Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör alacak.
Dizi oyuncularının 2024’te yeni sezonda kazanacakları para belli oldu.
10Haber’den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, aktör ve aktrislerin yeni sezonda bölüm başı alacakları ücret şu şekilde:
YALI ÇAPKINI
Afra Saraçoğlu: 500 bin TL
Mert Ramazan Demir: 400 bin TL
AİLE
Kıvanç Tatlıtuğ: 1.5 milyon TL
Serenay Sarıkaya: 1.2 milyon TL
YARGI
Kaan Urgancıoğlu: 700 bin TL
Pınar Deniz: 700 bin TL
BENİM ADIM FARAH
Demet Özdemir: 650 bin TL
Engin Akyürek: 650 bin TL
KIZILCIK ŞERBETİ
Sıla Türkoğlu: 100 bin TL
Doğukan Güngör: 50 bin TL
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