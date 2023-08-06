Oyuncuların yeni sezonda kazanacakları para belli oldu!

Oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları paralar ortaya çıktı. En pahalı çift, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya oldu. En düşük ücreti ise Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:57
Oyuncuların yeni sezonda kazanacakları para belli oldu!
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Dizi oyuncularının 2024’te yeni sezonda kazanacakları para belli oldu. 

10Haber’den Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, aktör ve aktrislerin yeni sezonda bölüm başı alacakları ücret şu şekilde: 

YALI ÇAPKINI

Afra Saraçoğlu: 500 bin TL

Mert Ramazan Demir: 400 bin TL

AİLE

Kıvanç Tatlıtuğ: 1.5 milyon TL

Serenay Sarıkaya: 1.2 milyon TL

YARGI

Kaan Urgancıoğlu: 700 bin TL

Pınar Deniz: 700 bin TL

BENİM ADIM FARAH

Demet Özdemir: 650 bin TL

Engin Akyürek: 650 bin TL

KIZILCIK ŞERBETİ

Sıla Türkoğlu: 100 bin TL

Doğukan Güngör: 50 bin TL


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