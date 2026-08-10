Oyunculuğu bıraktı, eski mesleğine döndü: Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün yeni işini görenler şaşırdı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan "Çocuklar Duymasın", yayınlandığı dönemin ardından da karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide Çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşı "Şükrü" rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınan Şükrü Koruyucu'nun ekranlardan uzaklaştıktan sonraki yeni yaşamı dikkat çekti.

KADROYA TESADÜFEN DAHİL OLDU

2002 yılında yayın hayatına başlayan dizinin kadrosuna şans eseri girdiğini belirten Koruyucu, daha önce yaptığı açıklamada Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalıştığını ifade etmişti. Çaycı Hüseyin karakterinin yanına iri yapılı bir oyuncu arandığı sırada cüssesi sayesinde dikkat çektiğini belirten oyuncu, kısa sürede izleyicinin sevgisini kazanarak projenin unutulmaz isimleri arasına girdi.

"TAŞIDIĞIM FUTBOLCULARDAN DAHA ÜNLÜYDÜM"

Dizinin ardından zamanla televizyon projelerinden uzaklaşan Koruyucu, eski mesleği olan şoförlüğe geri döndü. Şimdilerde bir futbol takımının oyuncularını maçlara taşıyan ünlü isim, şoförlük yaptığı döneme ilişkin, "Taşıdığım futbolculardan daha ünlü olan tek şoför bendim herhalde" diyerek yaşadığı anıları tebessümle aktardı. Ekran macerasını geride bırakan Koruyucu, yaşamını futbolcuların ulaşımını sağlayarak sürdürüyor.