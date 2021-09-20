Özer Hurmacı'nın eşinden boşanma gerekçesi: Astroloji

20 Eylül 2021 Pazartesi, 16:20

Geçen sezon Bursaspor’da forma giydikten sonra takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı, Trabzonspor’da oynadığı 2015 yılında Mihriban Hurmacı’yla nikah masasına oturmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Futbolcu Özer Hurmacı, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasında olduğu eşi Mihriban Dinçer ve çocuğu ile yemeğe çıktı.

Futbol hayatı hakkında pek konuşmak istemeyen Hurmacı, "Ailece yemeğe geldik. Başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullanarak, mekana girdi.

ÖZER HURMACI VE MİHRİBAN DİNÇER NEDEN BOŞANIYOR?

Futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Dinçer'in evliliğinin sona erme gerekçesinin astroloji olduğu öne sürüldü. Dinçer'in astroloji haritalarına bakarak, kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia eden Hurmacı'nın 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurduğu, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya boşanma davası açtığı öğrenildi.