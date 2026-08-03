Özge Özpirinçci'den 'Kübra Süzgün' iddialarına yanıt

Oyuncu Özge Özpirinçci, son günlerde hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Uzun süre kamuoyu önünde konuşmamayı tercih ettiğini belirten oyuncu, bu kararının temel nedeninin küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek olduğunu ifade etti.

Özpirinçci, sürecin başından itibaren konunun hassasiyetinin farkında olduğunu vurgulayarak, yaşananları kamuoyu önünde tartışmak yerine sağduyulu bir yaklaşım sergilemeyi tercih ettiğini belirtti.

"SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİM"

Pirinçci resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazin konusu yapılabilecek bir mesele değildir.

"KONUYA İLİŞKİN BAŞKA BİR AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"

Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum.

Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tartışmanın fitilini, Kadın dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Kübra Süzgün'ün sosyal medyada paylaştığı video ateşledi. Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Süzgün, yaklaşık yedi yıl önce kendisinin ve ailesinin mağdur edildiğini öne sürerek Özpirinçci'yi de suçlamalarının merkezine koydu.

Tartışmanın temelinde, Kübra Süzgün'ün çocukluk dönemine ait bazı fotoğrafların 2015 yılında bir beyaz eşya firmasınca izinsiz kullanıldığı iddiası bulunuyor. Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, kızının haklarının üçüncü kişiler tarafından usulsüz şekilde devredildiğini ve yürütülen dava sürecinde mağdur edildiklerini öne sürüyor.