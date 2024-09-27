Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları yayınlandı: Cem Yılmaz paylaştı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:24

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan sosyal medya hesabında, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ PAYLAŞTI

Özkan Uğur ile pek çok projede yer alan Cem Yılmaz, usta sanatçının dinleyicilerle buluşan şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz, "Özkan Abimin “Severim” şarkısı tüm platformlarda. Öyle güzel ki lütfen bir dinleyin" ifadelerini kullandı.

Özkan Abimin “Severim” şarkısı tüm platformlarda ?? Öyle güzel ki lütfen bir dinleyin ?? pic.twitter.com/FCtyz3VRAc — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) September 26, 2024

AYSUN UĞUR VEFASINI ANLATMIŞTI

Hayatını kaybeden Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, Cem Yılmaz’ın taziye sürecinde büyük vefa gösterdiğini vurgulamıştı.

Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, “Mazhar ve Fuat size vefa gösterdi mi?” şeklindeki soruya şu cevabı vermişti:

"Sağ olsunlar. Aradılar sordular ama onların da acısı çok büyüktü ve koşacak halleri yoktu. Biz ailesiyiz. Onlar da öbür ailesiydi. Üç kişilik bir evlilik yürütüyorlardı. 50 yıl dile kolay. Bence şu an onlar da dışarıdan gelen büyük ve haksız bir baskı altındalar. Hepimiz yıkıldık, çöktük.

Biz o günlerde en büyük desteği de vefayı da Cem Yılmaz’dan gördük. Allah razı olsun ve o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan’ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuşlardı bile.

Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev doldu taştı her şeye koşar mı insan, koştular. Ömür boyu unutmayacağım. Cem, Zafer, Öner, Ozan, MFÖ’nün menajeri Orçun, Sibel, Damla, İpek ve Hadiye her şeyimizdelerdi."