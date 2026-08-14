Haber spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin’in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Peki, Özlem Gültekin kimdir? Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin neden öldü? Özlem Gültekin kaç yaşında, nereli?

ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

1977 yılında doğduğu belirtilen Op. Dr. Özlem Gültekin 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başlamıştır. 2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başlamıştır. 2000-2005 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çalıştıktan sonra, 2005'te Özel Şifa Hastanesi'nde, 2006 -2009 arasında mecburi hizmetini Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde, 2009 - 2010 arasında da Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde çalışmıştır.

ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.