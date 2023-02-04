Pankek yaparken puf puf kabarmasını sağlıyor. Asla atlamayın

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 00:47

Pankek ister tuzlu ister tatlı olsun çok seviliyor. Kahvaltılarda özellikle çocukların bayıldığı lezzetler arasında yer alıyor.

Peki lezzetli pankek yapmak için nelere dikkat etmek gerekli?

İşte puf puf kabaran pankek tarifiyle ilgili derlediğimiz tarif;

Pankek Tarifi Malzemeleri:

2 yumurta

1,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Sıvı yağ(kızartmak için)





Üzerine: Meyve çeşitleri, bal, çikolata sosu ya da reçel



Pankek Tarifi Hazırlanması:

*Şekerle yumurta bir kapta çırpılır.

*Un, vanilya, süt, kabartma tozu eklenir ve çırpılmaya devam edilir.

*Kek hamurundan daha koyu kıvamda hazırlanır.

*Kızgın yapışmayan bir tavada bir kaşık dökülerek tavanın içerisinde yayılması beklenir ve altı üstü kızartılarak pişirilir.

*Üzerine meyve çeşitlerinden istenilenlerle servis edilir.

*(Ya da bal, reçel veya çikolata sosuyla)

PANKEK PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR



* Pankek tarifinde kullanacağınız malzemeler mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.

* Kabartma tozu veya karbonat kullanmayı ihmal etmeyin. Kabartma tozu sayesinde pankekleriniz puf puf kabaracaktır.

* Pişirdiğiniz pankekleri çay eşliğinde yemenizi öneririz. Çay yanında çok daha iyi gitmektedir.

* Pankeklerinizi kızartırken zeytinyağı kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Hatta çok daha sağlıklı olacaktır.

* Pankek tarifinde kullanacağınız süt mutlaka taze olmalıdır.