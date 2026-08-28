Pankreas kanseri tedavisinde tarihi atılım: Onaylanan yeni ilaç yaşam süresini iki katına çıkardı

Tıp dünyasının en agresif ve tedavisi zor kanser türleri arasında gösterdiği pankreas kanseriyle mücadelede tarihi bir başarıya imza atıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), biyoteknoloji şirketi Revolution Medicines tarafından geliştirilen ve "Rasonque" (etken maddesi daraxonrasib) adını taşıyan ağızdan alınan günlük hapı resmen onayladı. Daha önce en az bir sıra kemoterapi tedavisi görmüş ileri evre hastalar için geliştirilen ilaç, onkoloji camiasında devrim niteliğinde bir adım olarak nitelendiriliyor.

500 hasta üzerinde yürütülen Faz III klinik çalışma verilerine göre, standart kemoterapinin yanında Rasonque kullanan hastaların ortalama hayatta kalma süresi 13.2 aya yükseldi. Bu oran, yalnızca kemoterapi alan hastaların yaşam süresinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN "KRAS" GENİ MUTASYONU ENGELLENDİ

Rasonque'un kazandığı bu klinik başarının arkasında, pankreas kanseri vakalarının neredeyse tamamında görülen "KRAS" gen mutasyonunu hedef alması yatıyor. Hücrelerin büyüme sinyalini kontrol eden ve mutasyona uğradığında kanserli hücrelerin kontrolsüzce çoğalmasına yol açan bu mekanizma, bilim insanları tarafından yıllardır kilitlenmeye çalışılıyordu.

Uzmanlar, Rasonque'un kilitli kalan bu hücresel anahtarı kapatmayı başaran ilk etkili bileşik olduğunu bildiriyor. Onkologlar, keşfin yalnızca pankreas kanseri değil; KRAS mutasyonu içeren akciğer, kolon ve yumurtalık kanseri tedavilerinde de yeni bir dönem başlatacağını vurguluyor.

SEMPTOMSUZ İLERLEYEN KANSER TÜRÜNE KARŞI YENİ KALKAN

Pankreas kanseri, erken evrede belirgin bir semptom vermemesi ve rutin bir tarama testinin bulunmaması nedeniyle hastaların büyük çoğunluğunda ileri safhalarda teşhis ediliyor. Mevcut veriler, en yaygın pankreas kanseri türü olan adenokarsinom hastalarının yalnızca yüzde 8'inin teşhisten sonraki 5 yılı geride bırakabildiğini gösteriyor. Arizona Üniversitesi Kanser Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölüm Başkanı Dr. Rachna Shroff, çalışma verilerinin pankreas kanseriyle mücadele eden hekimler için emsalsiz bir oyun değiştirici olduğunu ifade etti.

YÜKSEK KLİNİK BAŞARIYA KARŞI 'AĞIR YAN ETKİ' UYARISI

Klinik başarısına karşın Rasonque, bünyesinde ağır yan etkiler barındırıyor. Araştırma raporlarında ilacın kullanımıyla birlikte vücutta su toplayan döküntüler, ağız ve boğaz bölgesinde yaralar, kusma ile şiddetli ishal gibi klinik tabloların gelişebildiği kaydedildi.

Klinik deneyler kapsamında ilacı kullanan eski ABD Senatörü Ben Sasse, ilacın yol açtığı cilt döküntülerini "şiddetli ve ağır" olarak tanımladı. Şirket yetkilileri, ilacın resmi onay öncesinde başlatılan erken erişim programı sayesinde 2 binden fazla hastaya ulaştırıldığını belirtirken, ilacın pazar satış fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.