'Para alıp aşıları övüyor' iddiasına ünlü müzisyenden yanıt
Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, "Pfizer'dan para alıp Covid aşısını övüyor" iddialarına yanıt verdi. Young, "Akıllıca ama asılsız" dedi. Son olarak müzik platformu Spotify'ı Covid-19 konusunda dezenformasyona yol açmakla suçlayan müzisyen Neil Young, şirket CEO'suna ağır sözler söylemişti.
Kanadalı ünlü müzisyen Neil Young, Covid-19'a karşı yaygın
biçimde kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının üreticisi Pfizer'ın, şarkılarına
yatırım yaptığına yönelik iddialar hakkında konuştu.
Young, internet sitesi Neil Young Archives'da paylaştığı
ancak daha sonra sildiği gönderide hakkındaki iddiaları "Akıllıca ama
asılsız" diyerek yalanladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kamuoyunda
aşıları savunmasıyla bilinen müzisyenin şarkılarının yayın haklarına Pfizer'ın
sahip olduğu da öne sürülüyor.
Young hakkındaki teori, Pfizer'ın eski CEO'su Jeffrey B. Kindler'ın Blackstone adlı yatırım yönetim şirketine danışmanlık yapmasından da kaynaklanıyor. Blackstone, Young'ın halihazırda çalıştığı müzik yayıncısı Hipgnosis'le işbirliği yürütüyor.
SPOTIFY TARIŞMASI
Popüler müzik dinleme platformu Spotify, Joe Rogan ve Neil
Young üçlüsü arasındaki polemik geçen ay yeni bir boyuta ulaşmıştı. Podcast
yayıncısı Rogan, koronavirüs aşısı karşıtı olanlarla yaptığı söyleşiyi
platformda yayınlamıştı. Bunun üzerine bir grup doktorun da arasında olduğu çok
sayıda kullanıcı Spotify’ı Covid-19’la alakalı dezenformasyona önayak olmakla
suçlamıştı.
İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI
Olayın başlangıcından beri en sert tepkiyi gösteren
isimlerden Neil Young, yayınladığı bir mektupta Spotify CEO’su hakkında ağır
sözler söylemişti. Young, İsveç merkezli şirketin çalışanlarına da bir çağrıda
bulunarak “işlerini bırakmaları gerektiğini” ifade etmişti.
“Sanatınızı icra etmek için, Spotify’dan daha iyi bir ev bulabilmelisiniz” diyen Neil Young, mektubun devamında şirket çalışanlarına mesaj vermeyi es geçmemişti. Young, açıklamasında “Sizlerin en büyük sorununun (Spotify CEO’su) Daniel Ek olduğunu söylemek istiyorum. Asıl problem Joe Rogan değildir” cümlelerine yer vermişti.
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