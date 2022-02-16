'Para alıp aşıları övüyor' iddiasına ünlü müzisyenden yanıt

16 Şubat 2022 Çarşamba, 11:53

Kanadalı ünlü müzisyen Neil Young, Covid-19'a karşı yaygın biçimde kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının üreticisi Pfizer'ın, şarkılarına yatırım yaptığına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Young, internet sitesi Neil Young Archives'da paylaştığı ancak daha sonra sildiği gönderide hakkındaki iddiaları "Akıllıca ama asılsız" diyerek yalanladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kamuoyunda aşıları savunmasıyla bilinen müzisyenin şarkılarının yayın haklarına Pfizer'ın sahip olduğu da öne sürülüyor.

Young hakkındaki teori, Pfizer'ın eski CEO'su Jeffrey B. Kindler'ın Blackstone adlı yatırım yönetim şirketine danışmanlık yapmasından da kaynaklanıyor. Blackstone, Young'ın halihazırda çalıştığı müzik yayıncısı Hipgnosis'le işbirliği yürütüyor.

SPOTIFY TARIŞMASI

Popüler müzik dinleme platformu Spotify, Joe Rogan ve Neil Young üçlüsü arasındaki polemik geçen ay yeni bir boyuta ulaşmıştı. Podcast yayıncısı Rogan, koronavirüs aşısı karşıtı olanlarla yaptığı söyleşiyi platformda yayınlamıştı. Bunun üzerine bir grup doktorun da arasında olduğu çok sayıda kullanıcı Spotify’ı Covid-19’la alakalı dezenformasyona önayak olmakla suçlamıştı.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Olayın başlangıcından beri en sert tepkiyi gösteren isimlerden Neil Young, yayınladığı bir mektupta Spotify CEO’su hakkında ağır sözler söylemişti. Young, İsveç merkezli şirketin çalışanlarına da bir çağrıda bulunarak “işlerini bırakmaları gerektiğini” ifade etmişti.

“Sanatınızı icra etmek için, Spotify’dan daha iyi bir ev bulabilmelisiniz” diyen Neil Young, mektubun devamında şirket çalışanlarına mesaj vermeyi es geçmemişti. Young, açıklamasında “Sizlerin en büyük sorununun (Spotify CEO’su) Daniel Ek olduğunu söylemek istiyorum. Asıl problem Joe Rogan değildir” cümlelerine yer vermişti.