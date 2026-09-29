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Paris Moda Haftası'nda yıldızlar geçidi: Jane Fonda, Kendall Jenner ve Serenay Sarıkaya aynı podyumda

Paris Moda Haftası'nda yıldızlar geçidi: Jane Fonda, Kendall Jenner ve Serenay Sarıkaya aynı podyumda

29.09.2026 11:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Paris Moda Haftası'nda yıldızlar geçidi: Jane Fonda, Kendall Jenner ve Serenay Sarıkaya aynı podyumda

Paris Moda Haftası kapsamında Place Joffre'da düzenlenen "Değerinizi İfade Edin" gösterisinde moda, sinema ve spor dünyasının dünyaca ünlü isimleri aynı podyumu paylaştı. Oscar'lı oyuncu Jane Fonda'dan Kendall Jenner'a, Türkiye'den Serenay Sarıkaya'dan Celine Dion sürprizine kadar pek çok yıldız organizasyona damga vurdu.

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Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Paris Moda Haftası, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen görkemli bir etkinlikle dünya yıldızlarını bir araya getirdi.

Place Joffre'da "Değerinizi İfade Edin" temasıyla hayata geçirilen defile; farklı nesillerden ve geçmişlerden gelen kadınları kutlarken kadınların güçlenmesine ve kapsayıcılığa odaklandı. Beyazperde, podyum ve spor dünyasının önde gelen temsilcileri organizasyonda boy gösterdi.

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OSCAR'LI OYUNCU JANE FONDA PODYUMDA

Etkinliğin en çok dikkat çeken isimlerinden biri, 88 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood oyuncusu Jane Fonda oldu. Podyumun açılışını ise yüksek yakalı ve derin yırtmaçlı transparan siyah elbisesiyle dünyaca ünlü süper model Kendall Jenner gerçekleştirdi.

Podyumda ayrıca Kristen Bell, Viola Davis, Eva Longoria, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Simone Ashley, Philippine Leroy-Beaulieu, Mika Abdalla, Jacob Rott, Aja Naomi King ve Lindsey Vonn gibi tanınan isimler yürüdü. Türkiye'yi temsil eden oyuncu Serenay Sarıkaya da küresel elçilerle birlikte podyumda yer aldı.

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GECEYE CELINE DION DAMGASI

Görkemli gösterinin kapanışında ise izleyicileri büyük bir müzik sürprizi karşıladı. Bu ayın başlarında başlayan konser serisi için kentte bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, sahneye çıkarak "I'm Alive" şarkısını seslendirdi. Defilenin finalinde podyumdaki tüm yıldızlar şarkıcıya eşlik etti.

İlgili Konular: #Celine Dion #Kendall Jenner

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