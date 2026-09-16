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Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

16.09.2026 14:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Pastırma sıcakları ne zaman? 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Havaların sonbaharla birlikte serinlemeye başlamasıyla birlikte gözler yeniden pastırma sıcaklarına çevrildi. Yazdan kalma güneşli günlerin ne zaman yaşanacağı merak edilirken, 2026 pastırma sıcaklarının hangi tarihlerde etkili olacağı araştırılıyor. Peki pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor?
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Pastırma sıcakları, sonbaharın sonlarına doğru havaların kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla yaşanan dönem olarak biliniyor. Her yıl aynı tarihte görülmeyen pastırma yazı için genel olarak ekim ayının sonu ile kasım ayının ortası işaret ediliyor. Ancak bu dönem hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün erkene veya ileriye kayabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında görülüyor. Kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi bulunmuyor. Bazı yıllarda yalnızca birkaç gün süren bu dönem, bazı yıllarda daha uzun etkili olabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları çoğunlukla birkaç gün ile yaklaşık bir hafta arasında etkili oluyor. Hava koşullarına bağlı olarak bu süre daha uzun veya kısa olabilir.

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PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları; sonbaharın son döneminde, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla yaşanan kısa süreli sıcak hava dönemidir. Bu günlerde gündüzleri güneşli ve ılık hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebilir. Genellikle yüksek basınç koşullarıyla ilişkilendirilen bu dönemin kesin bir takvimi bulunmaz.

PASTIRMA SICAKLARI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?

“Pastırma sıcakları” adının, geçmişte pastırmanın hazırlanması ve kurutulması için uygun hava koşullarının bu dönemde oluşmasından geldiği kabul ediliyor. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları, pastırmanın hazırlanması için elverişli koşullar oluşturuyordu.ma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

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